Eden Hazard is kort na zijn rentree opnieuw geblesseerd geraakt. De Belgische aanvaller mist daardoor dinsdag het Champions League-duel tussen Real Madrid en Atalanta.

Hazard speelde zaterdag als invaller een kwartier mee bij de 2-1-zege van Real Madrid tegen Elche. Het waren zijn eerste speelminuten sinds eind januari.

Maandag verscheen Hazard niet op de training van Real Madrid vanwege een spierblessure in het rechter bovenbeen. Het is nog onduidelijk hoelang de aanvaller, die in 2019 voor 100 miljoen euro de overstap van Chelsea naar Real Madrid maakte, uit de roulatie zal zijn.

Trainer Zinédine Zidane kon op zijn persconferentie weinig nieuws vertellen over de nieuwe blessure. "Eden is niet fit, meer kan ik er op dit moment niet over zeggen. Ik hoop dat het een lichte blessure is."

Hazard wordt sinds zijn transfer naar Madrid geteisterd door een reeks blessures. In zijn eerste seizoen speelde hij slechts zestien competitieduels (één doelpunt). Deze jaargang staat de teller op negen wedstrijden (twee goals).

"Eden heeft nog weinig geluk gehad sinds hij in Madrid is", zei ploeggenoot Karim Benzema, die naast Zidane op de persconferentie zat. "Ik leef erg met hem mee."

"Eden is een speler die het team enorm zou kunnen helpen", aldus Benzema. "Ik denk dat hij erg teleurgesteld is en als ploeggenoten zullen we er voor hem zijn. Hopelijk zal hij snel weer fit zijn."

Real rekent zich nog niet rijk na uitzege

Real verdedigt tegen Atalanta een 0-1-zege uit de heenwedstrijd. Benzema waakt voor gemakzucht: "Atalanta is een gedisciplineerde ploeg. We zullen hen bestrijden met het snelle spel dat we altijd spelen."

Trainer Zidane zei dat zijn ploeg dinsdagavond weer "op nul" begint. "We hebben nog niks bereikt en zullen opnieuw goed moeten presteren. We mogen zeker niet denken dat we al gewonnen hebben door de uitzege in de heenwedstrijd."

Real Madrid-Atalanta staat onder leiding van Danny Makkelie en begint dinsdag om 21.00 uur.