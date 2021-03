Jürgen Klopp vindt dat Liverpool ondanks het bereiken van de kwartfinales van de Champions League bescheiden moet blijven. De Duitse trainer is zich ervan bewust dat zijn ploeg nog altijd niet de vorm van de voorgaande seizoenen heeft.

Liverpool was woensdag met 2-0 te sterk voor RB Leipzig, dat tijdens het heenduel al met 0-2 werd verslagen. De Champions League-winnaar van 2019 heeft dit seizoen mede door blessures echter nog amper kunnen overtuigen.

"Je doet alleen aan dit toernooi mee om het te winnen. Maar ik ben niet gek en ik weet dat het er niet op lijkt dat we de Champions League gaan winnen als je naar onze prestaties van dit seizoen kijkt", zei Klopp na de overwinning op Leipzig.

"We gaan er gewoon vol voor en dan zien we wel wat er mogelijk is voor ons. In de volgende ronde zal het hoe dan ook al erg zwaar worden. We gaan er goed voor zitten bij de loting. Verder kijken we nog niet vooruit."

'Vorm in competitie zal ons verder helpen'

Klopp staat met Liverpool slechts op de achtste plaats in de Premier League. Toch denkt de manager dat hij met zijn ploeg nog iets moois kan neerzetten in de competitie en dat dat een positieve uitwerking zal hebben op het Champions League-avontuur.

"In de Premier League zijn we niet in vorm", aldus de Duitser. "We hebben simpelweg meer wedstrijden nodig om dat terug te krijgen. Dat zal ons in de Champions League dan ook zeker gaan helpen."

Naast Liverpool zijn ook Paris Saint-Germain, FC Porto en Borussia Dortmund al zeker van de kwartfinales. Real Madrid, Atalanta, Manchester City, Borussia Mönchengladbach, Bayern München, Lazio, Chelsea en Atlético Madrid strijden om de andere vier tickets.

