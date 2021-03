Trainer Ronald Koeman is niet terneergeslagen na de uitschakeling van FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League. De Catalanen speelden woensdagavond naar behoren tegen Paris Saint-Germain, maar het was niet genoeg om voor een stunt te zorgen in Parijs (1-1).

"Alle Catalanen kunnen trots zijn op het team, inclusief onze nieuwe voorzitter (Joan Laporta, red.)", zei Koeman volgens Marca. "Vanaf de eerste minuut stond er een team dat graag voor een comeback wilde zorgen, maar verzuimde om effectief met de kansen om te gaan. Dat is het verschil tussen het PSG in Camp Nou en ons in deze wedstrijd."

FC Barcelona verloor de eerste ontmoeting met liefst 1-4 en had woensdag dan ook een klein wonder nodig om door te gaan. Toch zag het er in de eerste helft niet zo slecht uit voor de sterk spelende Catalanen. Mede door een gemiste penalty van Lionel Messi, die ook schitterend scoorde, stond het bij rust 'slechts' 1-1.

"We speelden in de eerste helft geweldig en verdienden meer, in ieder geval een 1-2-voorsprong bij rust. Dan was het vast anders gelopen", baalde Koeman. "Je hebt ook geluk nodig. De doelman was de speler van de wedstrijd. Wij hadden meer uit onze kansen moeten halen."

Door de uitschakeling van FC Barcelona en Juventus, dat dinsdag strandde tegen FC Porto, ontbreekt zowel Messi als Cristiano Ronaldo in de kwartfinales van de Champions League. Mogelijk heeft Messi zijn laatste duel voor Barcelona in het miljoenenbal al gespeeld, want zijn contract loopt af.

Koeman hoopt dat zijn sterspeler de laatste maanden genoeg is overtuigd om voor een langer verblijf in Barcelona te kiezen. Messi wordt de laatste tijd ook regelmatig in verband gebracht met uitgerekend Paris Saint-Germain, waar zijn voormalige ploeggenoot Neymar onder contract staat.

"Leo heeft nu al een tijdje kunnen zien dat dit team groeiende is, met de veranderingen die we hebben aangebracht en de talenten die we inpassen. Hij kan geen twijfels hebben over de toekomst van deze ploeg. Maar Leo zal zelf een beslissing moeten nemen en daar kan niemand hem bij helpen", aldus Koeman.