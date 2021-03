FC Barcelona is er woensdag niet in geslaagd om de 1-4-thuisnederlaag goed te maken tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. Na een sterke eerste helft bleef de ploeg van Ronald Koeman steken op 1-1.

De nieuwe Barcelona-voorzitter Joan Laporta zag in het Parc des Princes dat zijn club sterk aan de wedstrijd begon. Toch kwam PSG op voorsprong via een strafschop van Kylian Mbappé.

Lionel Messi maakte op prachtige wijze gelijk, maar miste even later een strafschop. Daardoor zat een remontada (Spaans voor comeback) zoals in 2017, toen 'Barça' met een 6-1-thuiszege een 4-0-uitnederlaag goedmaakte tegen PSG, er ditmaal niet in.

Een dag nadat Cristiano Ronaldo voortijdig werd uitgeschakeld met Juventus, moet ook Lionel Messi afscheid nemen van het miljoenenbal. Het is voor het eerst sinds 2005 dat geen van de twee topspelers in de kwartfinales van de Champions League speelt.

Mbappé viert zijn openingstreffer met een knieschuiver. Mbappé viert zijn openingstreffer met een knieschuiver. Foto: ANP

Dest raakt de lat

Barcelona begon aan de wedstrijd in de wetenschap dat er minimaal vier keer gescoord moest worden en zocht in het nieuwe 3-4-3-systeem van Koeman dan ook veelvuldig de aanval. Dat leverde drie goede kansen voor Ousmane Dembélé op en Sergiño Dest raakte zelfs de lat.

De openingstreffer viel echter aan de andere kant. Nadat Clément Lenglet onopzettelijk PSG-spits Mauro Icardi op de hak trapte, werd scheidsrechter Anthony Taylor naar het tv-scherm naast het veld geroepen. De Engelsman gaf een discutabele penalty, die door Mbappé werd benut.

Het was voor de 22-jarige Fransman de 25e Champions League-treffer in zijn carrière. Daarmee loste hij Messi af als de jongste speler die deze mijlpaal heeft bereikt.

Messi scoort fraai, maar mist ook een penalty

De inmiddels 33-jarige Argentijnse superster zette 'Barça' al snel weer naast PSG. Dat deed Messi op prachtige wijze: met een snoeihard schot van 25 meter in de kruising liet hij Keylor Navas kansloos: 1-1.

Kort voor rust kreeg ook Barcelona een twijfelachtige strafschop, nadat Layvin Kurzawa in een duel met Antoine Griezmann zowel de bal als zijn tegenstander had geraakt. Messi mocht van 11 meter aanleggen, maar schoot via de knie van Navas op de lat.

Die misser brak het geloof van Barcelona in een nieuwe remontada en de wedstrijd ging als een nachtkaars uit. Na rust zocht PSG veel meer de aanval en kwam Barcelona steeds minder in de buurt van het vijandelijke doel.

Beide ploegen kregen nog enkele mogelijkheden, maar echt gevaarlijk werd het zelden in beide strafschopgebieden. Mbappé was in blessuretijd nog het dichtst bij een treffer, maar schoot alleen voor Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen wild naast en over.

Die afzwaaier zal hem niet kwalijk genomen worden, want PSG bereikte voor de zesde keer in negen jaar de laatste acht van de Champions League. De Franse club is nog altijd in de race om voor het eerst in de clubgeschiedenis het belangrijkste clubtoernooi te winnen.