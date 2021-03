Hoewel Borussia Dortmund dinsdag ten koste van Sevilla de laatste acht in de Champions League bereikte, ging het na afloop vooral over Erling Haaland. De spits van de Duitse topclub scoorde twee keer, maakte voor de zoveelste keer indruk en rijgt de records aaneen.

Na de wedstrijd die in 2-2 eindigde mag de twintigjarige Haaland zich onder meer de speler noemen die het snelst de grens van twintig Champions League-goals heeft geslecht. Hij had er slechts veertien wedstrijden voor nodig.

"Erling is gewoon geweldig. We zijn blij en trots dat hij in het shirt van Dortmund speelt", zei interim-coach Edin Terzic van Dortmund, dat het heenduel met Sevilla al met 2-3 gewonnen had. Ook toen scoorde Haaland twee keer.

"We hebben het niet cadeau gekregen en het voelt echt gaaf om bij de laatste acht clubs in de Champions League te horen. Het is voor ons niet vanzelfsprekend om zo ver te komen."

Ook deze records staan nu op naam van Haaland: Meeste goals in de Champions League voor 21e verjaardag (stond op naam van Kylian Mbappé met 19).

Meeste goals door een Noor in de Champions League (stond op naam van Ole Gunnar Solskjaer met negentien).

Eerste speler die in vier Champions League-duels op rij minimaal twee goals maakt.

'Haaland heeft ons pijn gedaan'

De ontketende Haaland oogstte niet alleen lof van zijn eigen trainer, maar ook van de coach van de tegenstander. Julen Lopetegui van Sevilla kon niet anders dan positief zijn over de Noorse revelatie.

"Haaland is gewoon een van de beste spelers ter wereld", concludeerde hij. "Hij heeft ons pijn gedaan. We hebben gevochten voor wat we waard waren, maar helaas was het net niet genoeg. Ik denk dat we het verdienden om door te gaan."

Haaland scoorde tien minuten vóór en tien minuten ná rust in het Signal Iduna Park. Twee tegentreffers van Sevilla-spits Youssef En Nesyri in de laatste 25 minuten waren niet genoeg voor de bezoekers.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League