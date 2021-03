Matthijs de Ligt kan het moeilijk verkroppen dat hij met Juventus is uitgeschakeld in de Champions League. De Italiaanse topclub kwam na verlenging niet verder dan 3-3 tegen FC Porto en dat was niet genoeg om de kwartfinales te bereiken.

Na negentig minuten stond het 2-1 en in de verlenging kwam Porto, dat al sinds de 54e minuut met tien man speelde door een rode kaart voor Mehdi Taremi, op gelijke hoogte. De 3-2 van Adrien Rabiot was niet meer genoeg voor Juventus.

"Als je een groot deel van de wedstrijd tegen tien man speelt, is het moeilijk om te accepteren dat je op deze manier uitgeschakeld wordt", aldus De Ligt, die in de tweede helft als invaller zijn rentree maakte nadat hij terugkwam van een blessure.

"Na het eerste tegendoelpunt gingen we beter spelen, maar dat was te laat. In de tweede helft speelden we goed, met veel snelheid, kansen en goals. Helaas viel het derde doelpunt niet meer in de reguliere speeltijd."

De uitschakeling valt de 21-jarige De Ligt zwaar. "Dit verandert veel aan ons seizoen, want we wilden ver komen in de Champions League. Nu is het maart en liggen we er al uit. Dat is moeilijk."

1 Porto krijgt penalty van Kuipers en komt op voorsprong

Pirlo vindt fouten zijn afgestraft

Juventus-trainer Andrea Pirlo baalde uiteraard ook van de uitschakeling. De Italiaan vindt dat zijn ploeg in beide wedstrijden tegen Porto te slordig was en het uiteindelijke resultaat aan zichzelf te wijten heeft.

"We hebben vier fouten gemaakt in twee wedstrijden en daar hebben we de rekening voor gepresenteerd gekregen. Maar we moeten door. Het is pas maart, er staan nog veel wedstrijden op het programma", aldus Pirlo.

"We hebben een ploeg met veel jonge spelers die nog moeten groeien. Nu hebben we meer tijd om aan bepaalde dingen te werken. Het is voor mij een mooie uitdaging om de draad weer op te pakken."

De volgende wedstrijd van Juventus is zondag, wanneer de ploeg van De Ligt op bezoek gaat bij Cagliari. 'Juve' heeft in de Serie A een achterstand van tien punten op koploper Internazionale, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League