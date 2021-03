Erling Haaland heeft dinsdag weer een reeks Champions League-records gebroken. De topspits van Borussia Dortmund maakte twee goals in de return tegen het Sevilla van invaller Luuk de Jong (2-2) en leidde zijn ploeg naar de kwartfinales.

Haaland, die in de heenwedstrijd ook al twee goals maakte, scoorde tien minuten vóór en tien minuten ná rust. De twee tegentreffers van Sevilla-spits Youssef En Nesyri in de laatste 25 minuten waren niet genoeg, omdat Dortmund drie weken geleden in Spanje met 2-3 won.

De twintigjarige Haaland staat nu op twintig Champions League-goals in slechts veertien wedstrijden. Harry Kane had 24 duels nodig voor zijn eerste 20 treffers in het belangrijkste Europese clubtoernooi en was daarmee recordhouder.

Ook deze records staan nu op naam van Haaland: Meeste goals in de Champions League voor 21e verjaardag (stond op naam van Kylian Mbappé met negentien).

Meeste goals door een Noor in de Champions League (stond op naam van Ole Gunnar Solskjaer met negentien).

Eerste speler die in vier Champions League-duels op rij minimaal twee goals maakt.

Bizarre tweede treffer voor Haaland

Sevilla wist dat er gescoord moest worden in het Signal Iduna Park na de nederlaag in eigen stadion en de Spanjaarden begonnen goed. Haaland kwam daardoor in het eerste half uur amper in het stuk voor, maar bij zijn eerste kans was het direct raak. De Noor kon simpel binnenschieten na goed voorbereidend werk van aanvoerder Marco Reus.

Vlak na rust maakte Haaland er 2-0 van, al kwam die recordtreffer op bizarre wijze tot stand. De spits schoot de bal in eerste instantie uit een moeilijke hoek in het doel, maar die goal werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd vanwege een overtreding van Haaland op Fernando.

De videoscheidsrechter zag echter ook dat Sevilla-verdediger Jules Koundé een minuut eerder het shirt van Haaland had vastgehouden in het strafschopgebied, waardoor Dortmund een penalty kreeg. De inzet van Haaland werd gered door Yassine Bono, maar de keeper bewoog te vroeg van zijn lijn. Haaland kreeg nog een kans en toen scoorde hij wel: 2-0. De aanvaller haalde zich nog de woede van Sevilla op de hals door in het gezicht van Bono te juichen.

De Jong mocht vervolgens invallen bij Sevilla en de Nederlander kreeg al na een paar minuten een penalty van de Turkse scheidsrechter Cüneyt Çakir vanwege een duw van Emre Can. En Nesyri ramde de strafschop in het doel en maakte in de 96e minuut ook de 2-2, maar het bleef de avond van Haaland.

