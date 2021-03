FC Porto heeft dinsdag op sensationele wijze de kwartfinales van de Champions League gehaald. Met een man minder verloren de Portugezen in de verlenging met 3-2 van Juventus, nadat er thuis met 2-1 gewonnen was.

Sergio Oliveira maakte uit een vroege strafschop en een vrije trap de cruciale uitdoelpunten voor Porto.

Bij Juventus, waar Matthijs de Ligt als invaller terugkeerde van een blessure, leek Federico Chiesa met twee treffers de grote man te worden. Scheidsrechter Björn Kuipers stuurde tussendoor Porto-spits Taremi met twee gele kaarten van het veld.

Met een man minder sleepte Porto een verlenging uit het vuur, waarin het de Italiaanse topploeg verraste.

Cristiano Ronaldo zal in 2021 de Champions League niet winnen. Foto: ANP

Porto voor rust de betere ploeg

Porto begon sterk aan het duel en had al een keer de kruising geraakt, voordat het in de negentiende minuut op 0-1 kwam. Na onstuimig verdedigen van Merih Demiral legde Björn Kuipers de bal op de penaltystip en Sergio Oliveira schoot raak: 0-1.

De Portugezen hadden met de 2-1-thuiszege op zak een riante marge en waren in de eerste helft de betere ploeg. Bij Juventus was Cristiano Ronaldo onzichtbaar, de Italianen kwamen niet verder dan twee kansen voor Álvaro Morata.

Na rust ging Juventus wel met veel overtuiging op zoek naar de gelijkmaker en die viel al gauw. Op aangeven van Ronaldo schoot Federico Chiesa fraai raak in de verre hoek: 1-1.

Kuipers stuurt Porto-spits Karemi met rood weg. Foto: ANP

Juventus laat na duel in reguliere speeltijd te beslissen

Tien minuten na rust moest Porto verder met tien man. Kuipers gaf in een tijdsbestek van drie minuten twee gele kaarten aan de Iraanse spits Mehdi Taremi, de laatste was voor het wegtrappen van de bal na een fluitsignaal.

'Juve' leek direct te profiteren via Chiesa, die doelman Agustin Marchesin omspeelde en op een leeg doel af kon. Gehinderd door Porto-verdediger Pepe schoot hij op de paal.

De zoon van oud-Italiaans international Enrico Chiesa scoorde na een uur spelen wel zijn tweede treffer van de avond. De aanvaller kopte een hoge voorzet van Juan Cuadrado binnen: 2-1.

Daarna lieten Chiesa en Ronaldo nog kansen liggen, werd een treffer van Morata afgekeurd wegens buitenspel en trof Cuadrado de lat, waardoor Porto een verlenging uit het vuur sleepte.

Juventus beklaagt zich, maar Kuipers geeft terecht geen penalty. Foto: ANP

Szczesny in de fout bij goal in verlenging

De beste kans in de eerste helft van de verlenging was voor Porto-spits Moussa Marega, maar zijn kopbal na een fraaie actie van Jesus Corona miste kracht om Juventus-keeper Wojciech Szczesny te passeren.

Bij Juventus ging de vermoeidheid steeds meer een rol spelen, de thuisploeg kwam niet verder dan een schot van Morata recht op doelman Marchesin. Uit een vrije trap van 25 meter verraste Oliveira de defensie van Juventus. De harde lage knal ging door de benen van Ronaldo die in de muur stond, waarna Szczesny grabbelde: 2-2.

Een minuut later zorgde Adrien Rabiot met een kopbal uit een corner voor de 3-2. Juventus had nog drie minuten voor de noodzakelijke vierde treffer en zette aan voor een slotoffensief. De Ligt claimde ten onrechte een strafschop, maar Kuipers gaf na enige bedenktijd een hoekschop. Porto-doelman Marchesin moest daarna nog één keer ingrijpen, waarna de stunt van Porto een feit was.