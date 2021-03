Liverpool beleeft een desastreus seizoen, maar met de Champions League maakt de topclub nog wel kans op een grote prijs. De ploeg van Georginio Wijnaldum verdedigt woensdagavond in de return van de achtste finale tegen RB Leipzig een 0-2-zege in het heenduel.

"De Champions League kan ons seizoen redden, maar alleen als we 'm winnen. En iedereen weet hoe moeilijk dat gaat worden", zei Wijnaldum dinsdag op de persconferentie. "Deze prijs heeft vanaf het begin van het seizoen hoog op ons lijstje gestaan. Maar er is een verschil tussen willen en kunnen."

Liverpool is in de competitie bezig aan een dramatische reeks. De regerend kampioen van Engeland verloor zijn laatste zes thuiswedstrijden en won in zijn laatste acht duels alleen van Leipzig en Sheffield United.

De ploeg van trainer Jürgen Klopp, die al is uitgeschakeld in de FA Cup en de League Cup, staat slechts achtste in de Premier League, op maar liefst 22 punten van koploper Manchester City.

"Ik denk dat iedereen aan ons kan zien dat de slechte reeks ons bijzonder hard heeft geraakt", aldus Wijnaldum. "Er is nog steeds veel vertrouwen in het elftal en in elkaar, maar uiteraard wel minder dan het was."

"Er zijn wel oorzaken aan te wijzen, zoals de vele blessure en de besmettingen met het coronavirus die we hebben gehad. Er is een situatie ontstaan die we niet gewend zijn. We zijn eraan gewend wedstrijden en prijzen te winnen."

Klopp: 'We kunnen de CL winnen'

Klopp gaf afgelopen zondag na de nederlaag tegen Fulham (0-1) toe dat de huidige crisis bij Liverpool een van de minste periodes uit zijn carrière is, maar de Duitser probeert positief te blijven.

"Met onze kwaliteiten kunnen we de Champions League winnen", zei hij dinsdag op de persconferentie. "In het voetbal heb je altijd een kans in de volgende wedstrijd. Ik heb geen twijfels over mijn ploeg, we zullen woensdag vechten om door te gaan."

Wijnaldum benadrukte dat hij nog steeds gelukkig is bij Liverpool. De zeventigvoudig Oranje-international heeft zijn aflopende contract bij de club nog steeds niet verlengd. "Op zich is er geen reden om weg te gaan. Maar eerlijk gezegd hou ik me nu vooral bezig met dat het niet goed gaat met Liverpool. Dat is iets dat we samen moeten zien te veranderen. We moeten weer gaan winnen."

Liverpool speelt de thuiswedstrijd tegen Leipzig vanwege de coronamaatregelen in Boedapest. Het eerste duel was ook in de Hongaarse hoofdstad. De return begint woensdag om 21.00 uur.

Op hetzelfde tijdstip is ook het eerste fluitsignaal bij Paris Saint-Germain-FC Barcelona. De ploeg van Ronald Koeman moet een 1-4-thuisnederlaag goedmaken in Parijs.

