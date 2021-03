Jürgen Klopp is geen kandidaat om Joachim Löw na het EK van komende zomer op te volgen als bondscoach van Duitsland. Dat heeft de Duitse trainer van de Engelse kampioen Liverpool dinsdag gezegd.

"Ik ben na de komende zomer niet beschikbaar", zegt Klopp. "Mijn contract bij Liverpool loopt nog drie jaar door en ik dien mijn contracten altijd uit. Dat heb ik ook bij Mainz en Borussia Dortmund gedaan."

De afgelopen jaren vierde Klopp grote successen met Liverpool. In 2019 won de ploeg de Champions League en een jaar later werd de eerste landstitel sinds 1990 veroverd.

Dit jaar gaat het een stuk minder met de ploeg van de 53-jarige Klopp. Liverpool verloor zes van de laatste acht wedstrijden en staat slechts achtste in de Premier Legaue.

Toch ziet Klopp die matige prestaties niet als een aanleiding om Liverpool te verlaten en naar de Duitse bond over te stappen. "Er lopen voldoende goede trainers rond in Duitsland. Voor de bond is het volgens mij geen enkel probleem een geschikte kandidaat te vinden."

Door de Britse pers wordt er wel getwijfeld aan de toekomst van Klopp bij Liverpool. Clubicoon Steven Gerrard, die afgelopen weekend Rangers naar de eerste landstitel in tien jaar tijd leidde, wordt als mogelijke opvolger genoemd.

'Löw heeft het geweldig gedaan'

Klopp prees het werk van Löw, die al vijftien jaar bondscoach van Duitsland is. "Hij heeft het geweldig gedaan. Ik was niet zo verrast als ieder ander toen ik het nieuws van zijn vertrek vernam."

Liverpool speelt woensdag in Boedapest tegen RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League. De Engelsen wonnen het eerste duel met 0-2.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League