Matthijs de Ligt kan dinsdagavond waarschijnlijk toch in actie komen in de Champions League-return van Juventus tegen FC Porto. De Oranje-international is opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel in het Allianz Stadium.

Trainer Andrea Pirlo vertelde maandag op zijn persconferentie nog dat de De Ligt niet volledig had meegetraind. Hij leek daardoor niet op tijd fit, maar vermoedelijk kan hij dus toch spelen.

De 21-jarige verdediger miste afgelopen weekend de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Lazio door een beenblessure, die hij een week geleden opliep in de warming-up van de Serie A-wedstrijd tegen Spezia.

Naast De Ligt keert ook Giorgio Chiellini terug in de wedstrijdselectie van Juventus. De 36-jarige routinier raakte in de heenwedstrijd tegen Porto geblesseerd aan zijn kuit. Paulo Dybala, Danilo en Rodrigo Betancur zijn er nog niet bij.

Achtste finale vorig seizoen eindstation voor Juventus

Juventus moet dinsdagavond tegen Porto de 2-1-nederlaag uit de heenwedstrijd recht zien te zetten om de kwartfinales van de Champions League te bereiken.

Vorig seizoen was de achtste finale het eindstation voor 'Juve' dat verrassend werd uitgeschakeld door Olympique Lyon. Een jaar eerder was Ajax in de kwartfinales te sterk, mede door een rake kopbal van De Ligt.

Juventus tegen FC Porto begint dinsdag om 21.00 uur in het Allianz Stadium in Turijn en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.