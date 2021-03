De Roemeense scheidsrechter Sebastian Coltescu is maandag door de UEFA tot eind juni geschorst. Hij was als vierde official betrokken bij een vermeend racistisch incident bij de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir.

Coltescu moet tijdens zijn schorsing ook een educatief programma volgen. Hoofdscheidsrechter Octavian Sovre krijgt een officiële reprimande en moet hetzelfde educatieve programma volgen.

Bij de Champions League-wedstrijd in december ontstond er tumult nadat Coltescu Pierre Webó, de Kameroense assistent-trainer van Basaksehir, "ala negru" ('die zwarte man' in het Roemeens, red.) had genoemd. De Turkse club weigerde vervolgens verder te spelen.

Een dag later werd de wedstrijd in Parijs uitgespeeld onder leiding van de Nederlandse arbiter Danny Makkelie. PSG won het duel met 5-1.

UEFA spreekt van ongepast gedrag, niet van racisme

In februari werd nog bekend dat de UEFA de Roemeense arbitrage niet aanklaagde wegens racisme. Wel werd het incident onderzocht in een regulier strafonderzoek.

In de uitspraak van maandag benadrukt de UEFA dat er geen sprake was van racisme. Wel wordt de officials "ongepaste gedrag" verweten.

Verder meldt de UEFA dat het zijn scheidsrechters beter gaat trainen op hun taalgebruik. "In internationale context is het correct gebruiken van taal essentieel om situaties te vermijden die in deze wedstrijd hebben plaatsgevonden."

Webó is door de UEFA voor één wedstrijd geschorst. De assistent-coach werd voorafgaand aan het incident door de Roemeense arbitrage naar de tribunes gestuurd.