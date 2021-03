Matthijs de Ligt is maandag teruggekeerd op het trainingsveld bij Juventus. De 21-jarige verdediger, die van een blessure aan zijn been herstelt, lijkt het belangrijke Champions League-duel van dinsdag met FC Porto nog wel te moeten missen.

Basisspeler De Ligt liep zijn blessure vorige week op tijdens de warming-up voor de competitiewedstrijd tegen Spezia. Onderzoek wees uit dat de kwetsuur meeviel, al ontbrak de oud-Ajacied afgelopen weekend nog tegen Lazio.

Tijdens de training van maandag deed De Ligt met een ingepakt linkeronderbeen alleen mee aan de warming-up. Trainer Andrea Pirlo was daarna op zijn persconferentie niet echt concreet over de inzetbaarheid van de 21-voudig international van Oranje tegen Porto.

"Op Matthijs na deed iedereen de hele training mee, ook al is nog niet iedereen 100 procent fit. Het was de eerste keer dat ik iedereen bij elkaar had", zei Pirlo, die de herstelde Giorgio Chiellini in ieder geval wél terug heeft, tegen de journalisten.

Het is voor de 41-jarige Pirlo goed nieuws dat hij over een vrijwel fitte selectie beschikt, want Juventus moet tegen Porto de schade repareren die vorige maand werd opgelopen in Portugal. Het heenduel in de achtste finales werd met 2-1 verloren.

De wedstrijd tussen Juventus en Porto begint dinsdag om 21.00 uur. Op hetzelfde tijdstip is de aftrap bij Borussia Dortmund-Sevilla. Dortmund won de eerste wedstrijd van het tweeluik met 2-3.

