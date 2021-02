Josep Guardiola heeft woensdagavond de loftrompet gestoken over zijn spelersgroep en de financiële mogelijkheden bij Manchester City. De Premier League-club boekte in het Champions League-duel met Borussia Mönchengladbach (0-2) de negentiende overwinning op rij (alle competities).

"We hebben veel geld om veel geweldige spelers te kopen. Dat is de oorzaak dat we zoveel wedstrijden op rij winnen", zei Guardiola in Boedapest, waar het duel werd gespeeld. "Zonder spelers van kwaliteit zouden we hier niet toe in staat zijn geweest. De spelers zijn fantastisch en hebben een geweldige band met elkaar."

De laatste keer dat Manchester City een wedstrijd niet winnend afsloot, was op 15 december thuis tegen West Bromwich Albion (1-1). Sindsdien boekte de ploeg van Guardiola dertien overwinningen op rij in de Premier League. Daarnaast bereikten de 'Citizens' de kwartfinales van de FA Cup en de League Cup-finale.

Tegen Borussia Mönchengladbach kwam een nieuwe zege van City niet in gevaar. Bernardo Silva tekende in de 29e minuut voor de openingstreffer en Gabriel Jesus vergrootte de marge in de 65e minuut naar twee. De uitgangspositie voor de return op 16 maart is uitstekend, maar Guardiola vindt dat City vaker had mogen scoren.

"Over het algemeen controleerden we de wedstrijd, maar helaas waren we niet scherp genoeg in de afronding", bleef de Spanjaard kritisch. "Dat moeten we verbeteren, want in de Champions League moet je perfect spelen om zeker te zijn van de volgende ronde."

Door de imponerende zegereeks wordt City gezien als favoriet voor de eindzege, maar Guardiola is het daar niet mee eens. "Als ik Bayern München zie spelen, denk ik niet dat wij de favoriet zijn. We hebben nog maar één keer de halve finales gehaald. Maar als andere mensen ons de favoriet vinden, moeten we dat accepteren."

