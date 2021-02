Trainer Gian Piero Gasperini van Atalanta heeft woensdagavond na de nederlaag tegen Real Madrid in de Champions League hard uitgehaald naar de arbitrage. De Italianen kwamen vroeg met tien man te staan door een discutabele rode kaart en verloren het achtstefinaleduel mede daardoor met 0-1.

Middenvelder Remo Freuler werd al na zeventien minuten uit het veld gestuurd nadat hij de mee opgekomen Ferland Mendy aan de rand van het strafschopgebied neerhaalde. Volgens scheidsrechter Tobias Stieler was de verdediger van Real Madrid doorgebroken en dus trok hij direct rood, tot grote woede van Atalanta.

"We dachten dat dit soort dingen niet meer konden gebeuren met de technologie die nu voor handen is, maar het tegenovergestelde blijkt waar. Deze incidenten blijven gebeuren en wij moeten daar nu de prijs voor betalen", zei een boze Gasperini op zijn persconferentie in Bergamo.

"De wedstrijd is volledig verpest door een scheidsrechter die een overtreding veel te zwaar bestraft. We zijn vooral teleurgesteld vanwege het verloop van de wedstrijd. Ik weet zeker dat we met elf man meer hadden gecreëerd en meer risico hadden genomen. Dit is niet wat je van een wedstrijd tegen Real Madrid verwacht."

'De score had op deze manier nog veel groter kunnen zijn'

Met tien man hield Atalanta het verrassend lang vol, maar vlak voor tijd sloeg Real Madrid alsnog toe in het Gewiss Stadium. Uitgerekend Mendy krulde de bal in de 87e minuut binnen en bezorgde de 'Koninklijke' het zo belangrijke uitdoelpunt.

"Als je tegen Real Madrid zo lang met een man minder speelt, had de score nog veel groter kunnen zijn", probeerde Gasperini positief te blijven. "Het team speelde heel goed. Door dit resultaat hebben we natuurlijk een slechte uitgangspositie voor de return, maar aan de andere kant zijn we nog niet volledig kansloos."

De return tussen Atalanta en Real Madrid wordt op 16 maart gespeeld in Estadio Santiago Bernabéu. De Italianen, die in de groepsfase een poule deelden met Ajax, reikten vorig seizoen tot de kwartfinales van de Champions League.

