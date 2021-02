Real Madrid heeft woensdag goede zaken gedaan in de eerste wedstrijd tegen Atalanta in de achtste finales van de Champions League. Ondanks een gehavende selectie won 'De Koninklijke' dankzij een fraaie uithaal van Ferland Mendy met 0-1 van de Serie A-club, die lang met tien man speelde.

Atalanta stond al na zeventien minuten met een man minder op het veld door een rode kaart voor Remo Freuler. De middenvelder belette volgens de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler de sprintende Mendy de vrije doorgang. Ondanks hevige protesten van Atalanta stuurde de arbiter de Zwitser van het veld.

Ondanks het numerieke ondertal bleef de Serie A-club lange tijd op de been tegen het povere Real Madrid, dat door een blessuregolf in de selectie negen spelers miste, onder wie clubtopscorer Karim Benzema, aanvoerder Sergio Ramos en aanvaller Eden Hazard. Pas vier minuten voor het einde viel de winnende treffer van Mendy. Hij krulde de bal fraai binnen.

Marten de Roon maakte de negentig minuten vol bij Atalanta. Sam Lammers bleef de hele wedstrijd op de bank en Hans Hateboer ontbrak in de wedstrijdselectie vanwege een blessure, die hem al sinds eind januari aan de kant houdt. Het is onzeker of hij op tijd hersteld is voor de return.

Die return wordt op 16 maart gespeeld in het Estadio Di Stefano in Madrid. Real Madrid werd vorig seizoen nog door Manchester City uitgeschakeld in de achtste finales van het miljoenenbal.

Foto: Pro Shots

Real Madrid machteloos tegen tiental Atalanta

Ondanks de vroege rode kaart voor Freuler liet het gemis van Benzema, Ramos en Hazard zich voelen bij het gehavende Real Madrid. De ploeg van trainer Zidane kon amper een vuist maken tegen het Italiaanse tiental. Verdediger Nacho was na een solo nog het dichtst bij een doelpunt, maar hij schoot in het zijnet.

Na rust was de regerend landskampioen van Spanje wel iets dreigender. Een van richting veranderd schot van Luka Modric ging net voorlangs en op een paar meter van het doel schoot Vinícius Júnior over.

Na meerdere pogingen was het in de 86e minuut eindelijk raak voor Real. Mendy kreeg uit een variant van een hoekschop de bal op zo'n 25 meter van het doel voor de voeten en krulde 'm fraai in de verre hoek, buiten het bereik van Atalanta-doelman Pierluigi Gollini. Daar bleef het bij in Bergamo.

Atalanta reikte vorig seizoen bij zijn debuut tot de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini werd bij de laatste acht uitgeschakeld door Paris Saint-Germain, dat later de finale verloor van Bayern München.

