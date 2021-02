Manchester City is woensdag overtuigend begonnen aan de zestiende finales van de Champions League. De Engelsen wonnen in Boedapest met 0-2 van het onmachtige Borussia Mönchengladbach.

Daarmee vestigde City een clubrecord, want de ploeg van manager Josep Guardiola boekte zijn twaalfde uitzege op rij (in alle competities). In 2017 wist de ploeg elf uitduels op rij te winnen.

Bernardo Silva en Gabriel Jesus maakten de doelpunten voor de huidige koploper in de Premier League. Gladbach, dat achtste staat in de Bundesliga, stelde daar nauwelijks iets tegenover.

De Duitse formatie kwam lange tijd zelfs niet tot een schot tussen de palen. In de groepsfase was Gladbach na Bayern München nog de meest productieve ploeg met zestien treffers.

Het kwaliteitsverschil was groot tussen Manchester City en Borussia Mönchengladbach. Foto: ANP

Gladbach noteert pas in 63e minuut eerste doelpoging

In de Puskás Arena, waar meerdere Europese duels van Engelse ploegen worden gespeeld omdat zij vanwege coronarestricties in veel landen niet welkom zijn, greep de club uit Manchester vanaf het begin het initiatief.

City was al enkele malen dreigend voor het doel van Yann Sommer verschenen, voordat Silva in de 29e minuut de score opende. De Portugees kopte diagonaal raak na een voorzet van landgenoot João Cancelo.

Gladbach moest zich lange tijd beperken tot verdedigen. De ploeg van toekomstig Borussia Dortmund-coach Marco Rose kwam pas in de tweede helft enkele keren gevaarlijk in het strafschopgebied, maar steeds ging het mis bij de eindpass.

Pas in de 63e minuut noteerden de Duitsers de eerste doelpoging, een fraaie hakbal van Alassane Pléa ging rakelings naast. Het was wachten op de 0-2 en die viel in de 65e minuut. Jesus werkte op aangeven van Silva van dichtbij binnen.

Gabriel Jesus (9) werkt de 0-2 binnen. Foto: ANP

Gladbach pas vlak voor tijd dichtbij doelpunt

In de slotfase viel Gladbach-aanvaller Jonas Hofmann uit met een op het oog ernstige knieblessure. De Duitsers claimden een strafschop, maar de Portugese arbiter Artur Soares Dias en de VAR zagen er geen overtreding in.

Diep in blessuretijd noteerde invaller Hannes Wolff het eerste schot tussen de palen voor Gladbach, bij een plotselinge grote kans na een fout van Rodri. Doelman Ederson wist zijn doel echter schoon te houden.

Daardoor kan City met een gerust gevoel toewerken naar de return op 16 maart in Engeland.

