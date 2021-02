Chelsea-trainer Thomas Tuchel was dinsdagavond na de Champions League-zege op Atlético Madrid (0-1) lovend over Olivier Giroud. De ervaren spits was met een fraaie omhaal de matchwinner in Boekarest.

"Als je Olivier Giroud dagelijks ziet, kun je niet verrast zijn door zo'n goal", zei Tuchel op zijn persconferentie. "Hij is ontzettend fit en zit fysiek nog steeds op topniveau. Hij traint en speelt alsof hij 20 is, niet 34."

Giroud maakte in de 68e minuut de enige treffer van een verder weinig hoogstaande wedstrijd. Hij kreeg de bal met wat geluk via Atlético-verdediger Mario Hermoso en vond vervolgens op zeer atletische wijze het net. De goal werd eerst afgekeurd vanwege buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR was het toch 0-1.

"Ik houd van omhalen", aldus Giroud. "Ik probeerde me alleen te focussen op het goed raken van de bal. Ik ben heel blij dat ik mijn team aan een zege en een belangrijke uitgoal heb geholpen."

De Franse aanvaller, die sinds januari 2018 voor Chelsea speelt, is ook dit seizoen vaker invaller (twaalf officiële duels) dan basisspeler (tien duels), maar met elf goals, waarvan zes in de Champions League, is hij nog steeds heel belangrijk voor 'The Blues'.

"Het maakt niet uit of hij aan de aftrap staat of van de bank komt, Olivier is altijd positief en ontzettend belangrijk voor onze groep", aldus Tuchel, die trots was op de prestatie van Chelsea in Roemenië. "Mijn spelers moesten 96 minuten lang ontzettend geconcentreerd zijn en hebben daarvoor de beloning gekregen."

Simeone verdedigt defensieve tactiek

Chelsea gaf de hele wedstrijd eigenlijk geen kans weg. Atlético kwam tot zes schoten op doel: drie pogingen werden geblokt en de andere drie gingen naast of over.

Trainer Diego Simeone kreeg na afloop op zijn persconferentie dan ook vragen over de zeer defensieve tactiek van de Madrilenen, zeker omdat het officieel een thuiswedstrijd was voor Atlético.

"Ik weet niet wat de critici dan hadden verwacht", antwoordde Simeone. "Iedereen mag zijn mening hebben. We probeerden uit een goede organisatie en met onze kwaliteiten voor gevaar te zorgen als we de bal veroverden, maar we waren aan de bal niet zorgvuldig genoeg."

De return is op 17 maart in Londen.

