Jamal Musiala heeft dinsdag indruk gemaakt bij Bayern München. De pas zeventienjarige middenvelder stond in de basis, droeg met een doelpunt bij aan de 1-4-zege op Lazio in de achtste finales van de Champions League en is de jongste Europese doelpuntenmaker voor 'Der Rekordmeister' ooit.

Musiala deed dit seizoen al in 25 wedstrijden mee bij Bayern en maakte al drie Bundesliga-treffers. Met zijn goal tegen Lazio lost hij Samuel Kuffour, die in 1994 achttien jaar en zestig dagen oud was toen hij voor het eerst in Europees verband scoorde namens Bayern, af als recordhouder.

"We zijn allemaal blij voor Jamal. Hij heeft het goed gedaan. Hij is heel nauwkeurig in balbezit en weet precies waar hij moet lopen", zei Bayern-trainer Hansi Flick na de simpele overwinning op Lazio.

Leon Goretzka is ook onder de indruk van zijn jonge teamgenoot. "Hij was heel blij dat hij in de basis stond. We zeiden vooraf tegen hem dat hij bravoure moest tonen, want dat maakt hem zo goed", vertelde de middenvelder.

"Samen met Joshua Kimmich heb ik geprobeerd de druk bij hem weg te nemen. Het is een mooie bijkomstigheid dat hij zich nu in Europees verband de jongste doelpuntenmaker bij Bayern ooit mag noemen."

Musiala, die vrijdag achttien jaar wordt, doorliep de jeugdopleiding van Chelsea. De middenvelder heeft zowel de Engelse als Duitse nationaliteit, wat betekent dat hij op termijn mogelijk zal moeten kiezen tussen beide nationale ploegen.

1 Samenvatting Lazio-Bayern München (1-4)

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League