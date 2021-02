Bayern München is voortvarend begonnen aan de knock-outfase van de Champions League. De titelhouder won dinsdag afgetekend met 1-4 bij Lazio en kan een plaats in de kwartfinales nauwelijks meer ontgaan.

Bayern, dat in de groepsfase al overtuigde met zestien punten uit zes wedstrijden, stond in het Stadio Olimpico halverwege al met 0-3 voor. Na de 0-4 vroeg in de tweede helft namen de Duitsers wat gas terug, waardoor Lazio de eer nog kon redden.

Bij de nummer zes van de Serie A moest Wesley Hoedt genoegen nemen met een invalbeurt. De verdediger kwam in de 53e minuut in het veld, toen de eindstand al op het scorebord stond.

Bayern miste in Rome een groot aantal selectiespelers, deels door blessures en deels door een uitbraak van COVID-19. Coach Hansi Flick had vanwege de personele problemen slechts zes reserves tot zijn beschikking.

De Duitse topclub is in eigen land bezig aan een moeizame periode. Na een gelijkspel tegen Arminia Bielefeld (3-3) en verlies bij Eintracht Frankfurt (2-1) is de voorsprong van de koploper op RB Leipzig geslonken tot twee punten.

De return tegen Lazio wordt op 17 maart gespeeld in de Allianz Arena in München. Ook dan is de aftrap om 21.00 uur.

De pas zeventienjarige Jamal Musiala maakte zijn eerste doelpunt in de CL. Foto: Pro Shots

Musiala op één na jongste doelpuntenmaker in knock-outfase

Hoewel Bayern het moest stellen zonder onder anderen Thomas Müller en Benjamin Pavard, was het kwaliteitsverschil met Lazio enorm. De openingsgoal kreeg Robert Lewandowski bovendien in zijn schoot geworpen toen hij in de negende minuut een mislukte terugspeelbal van Mateo Musacchio onderschepte en simpel scoorde.

Het tweede doelpunt kwam op naam van Jamal Musiala, die Lazio-doelman José Manuel Reina met een geplaatst schot kansloos liet. Het pas zeventienjarige Engelse toptalent is op Bojan Krkic na de jongste doelpuntenmaker ooit in de knock-outfase van de Champions League.

Ook daarna bleef het eenrichtingsverkeer, resulterend in de 0-3 van Leroy Sané in de 42e minuut en een knullig eigen doelpunt van Francesco Acerbi aan het begin van de tweede helft. Na de eretreffer van Joaquín Correa in de 49e minuut ging de wedstrijd als een nachtkaars uit.

