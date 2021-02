Chelsea is dinsdag met een uitzege op Atlético Madrid begonnen aan de achtste finales van de Champions League. Olivier Giroud maakte met een knappe omhaal het enige doelpunt: 0-1.

Doordat Chelsea vanwege coronabeperkingen niet naar Spanje kon afreizen, werd de wedstrijd in Boekarest gespeeld. De return is op 17 maart in Londen.

Chelsea had lange tijd een licht overwicht, maar de kansen waren schaars voor beide ploegen. Namens Atlético was Thomas Lemar dreigend, maar de Franse middenvelder kwam een paar centimeter tekort om een voorzet binnen te tikken. Aan de overkant werd een hard schot van Timo Werner gepareerd door Atlético-keeper Jan Oblak.

Ook na rust was er nauwelijks spektakel, tot de 68e minuut. Giroud scoorde met een knappe omhaal, maar deed dat duidelijk in buitenspelpositie. De treffer werd dan ook afgekeurd door de Duitse arbiter Felix Brych, maar de VAR wees hem erop dat Giroud de bal kreeg via Atlético-verdediger Mario Hermoso en dat het doelpunt daarom geldig was.

Atlético-spits Luis Suárez tegen een overmacht van Chelsea-verdedigers. Atlético-spits Luis Suárez tegen een overmacht van Chelsea-verdedigers. Foto: ANP

Ziyech valt in slotfase in bij Chelsea

Een kwartier voor tijd maakte Hakim Ziyech zijn opwachting bij Chelsea. In de voorgaande zes duels mocht de oud-Ajacied maar twee keer invallen van trainer Thomas Tuchel. Ziyech kon zich niet onderscheiden, ook omdat Chelsea zich beperkte tot het consolideren van de voorsprong.

De Londenaren hadden daar een flink aantal overtredingen voor nodig. Atético-coach Diego Simeone beklaagde zich daarover bij de arbitrage en kreeg zelf een gele kaart.

Chelsea, de nummer vijf van de Premier League, bezorgde Atlético een nieuwe domper. De koploper van La Liga won slechts één van zijn laatste vijf duels en raakte een groot deel van zijn ruime voorsprong kwijt.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League