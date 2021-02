Zinédine Zidane verwacht dat Real Madrid woensdagavond in de achtste finales van de Champions League met Atalanta een tegenstander treft die brutaal de aanval gaat zoeken. De trainer ziet daarin wel een parallel met het Ajax van twee seizoenen geleden.

"Ik houd niet echt van vergelijkingen, maar het zijn allebei hele aanvallende ploegen met ook veel individuele kwaliteit", reageerde Zidane dinsdag op een vraag in de persconferentie. "Ik verwacht een hele aantrekkelijke wedstrijd morgen."

Ajax stuntte twee jaar geleden in de Champions League door Real Madrid uit te schakelen in de achtste finales. De Spanjaarden legden destijds weliswaar een prima basis door in Amsterdam met 1-2 te winnen, maar gingen vervolgens in Bernabéu met 1-4 onderuit.

Real Madrid had in de jaren ervoor onder Zidane drie keer op rij de Champions League gewonnen. Na twee vroege uitschakelingen is Europees succes volgens de trainer dit jaar een must. "We weten hoe het voelt om de finale te halen en zijn van plan dat weer te doen. Een club als Real mag alleen tevreden zijn met winst."

Zidane moet dat dan wel doen zonder een aantal bepalende spelers. Onder anderen Karim Benzema en Sergio Ramos zijn er woensdag niet bij. "Er is geen redelijke verklaring voor alle blessuregevallen. Maar het mag geen excuus zijn, we zijn er klaar voor."

Gasperini: 'Ambitieus, maar niet arrogant'

Voor Atalanta zijn er in de aanloop naar het duel in Bergamo minder personele problemen. Trainer Gian Piero Gasperini moet het alleen stellen zonder de geblesseerde Nederlander Hans Hateboer.

"Ik geloof niet dat Real extra kwetsbaar is door de vele afwezigen", blikt Gasperini vooruit. "Het is een team dat juist heeft bewezen op te staan als de druk het hoogst is."

Atalanta drong vorig seizoen als Champions League-debutant door tot de kwartfinales, waarin Paris Saint-Germain maar net te sterk was. Toch waakt Gasperini voor te hoge verwachtingen. "We mogen ambitieus zijn, maar niet arrogant. We zijn geen Europees topteam, zoals sommigen ons willen doen geloven."

Het duel tussen de nummer vijf van Italië en nummer twee van Spanje begint woensdag om 21.00 uur. De return in Madrid is op 16 maart.