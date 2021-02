Trainer Hansi Flick verwacht dat Bayern München zich dinsdagavond tegen Lazio in de achtste finales van de Champions League van een betere kant laat zien dan in de afgelopen week. 'Der Rekordmeister' wist de laatste twee competitieduels niet te winnen.

Bayern München ging riant aan kop in de Bundesliga, maar door het recente puntenverlies is het gat met naaste belager RB Leipzig nog maar twee punten. Vorige week werd al niet gewonnen van degradatiekandidaat Arminia Bielefeld (3-3) en zaterdag was Eintracht Frankfurt verrassend met 2-1 te sterk.

"We weten allemaal wat er de afgelopen dagen is gebeurd", zei Flick maandag op zijn persconferentie. "Tegen Lazio heb ik een duidelijk plan en wil ik dat we er vanaf het eerste fluitsignaal als een team staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken."

In de Champions League liet titelverdediger Bayern tot dusver weinig steken vallen. Van de zes groepswedstrijden werd alleen het uitduel met Atlético Madrid (1-1) niet gewonnen. Bayern treft met Lazio wel een ploeg die zeven van haar laatste acht competitiewedstrijden winnend afsloot.

"In de Champions League moeten we in topvorm zijn", benadrukte Flick, die in Italië niet kan beschikken over Corentin Tolisso en Thomas Müller. "De afgelopen weken hebben we veel wedstrijden moeten spelen en misten we spelers, maar ik zal geen excuses aanvoeren. Het team is extra gemotiveerd voor dit duel."

De eerste ontmoeting tussen Lazio en Bayern begint dinsdag om 21.00 uur in Rome. De return in München staat 17 maart op het programma.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League