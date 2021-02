Thomas Tuchel heeft afgelopen zomer als trainer van Paris Saint-Germain een poging gedaan om Luis Suárez naar Parijs te halen. Dat onthulde de huidige manager van Chelsea maandag, een dag voordat hij met zijn ploeg in de Champions League speelt tegen Atlético Madrid, de club van Suárez.

"We hoorden destijds de geluiden dat hij wilde vertrekken bij FC Barcelona", vertelde Tuchel op zijn persconferentie. "En wie zou er op zo'n moment niet geïnteresseerd in zijn om een van de beste spitsen aller tijden over te nemen?"

"Dus we hebben een poging gewaagd, maar helaas is het destijds niet gelukt. Hij koos ervoor om in Spanje te blijven en bij Atlético te tekenen. En daar laat hij nu opnieuw zijn klasse zien."

De 34-jarige Suárez kwam dit seizoen in twintig competitiewedstrijden voor Atlético al zestien keer tot scoren. Daarmee is hij samen met Lionel Messi topscorer in La Liga.

"Hij is een geboren aanvaller en heeft de mentaliteit van een topspits die alleen maar wil scoren. We zijn ons bewust van zijn kwaliteiten en zullen op ons best moeten zijn om hem af te stoppen."

Havertz en Pulisic keren terug bij Chelsea

Tuchel kan in het achtstefinaleduel met Atlético in ieder geval weer beschikken over Kai Havertz en Christian Pulisic. De twee aanvallende middenvelders keren terug in de selectie van Chelsea.

Verdediger Thiago Silva ontbreekt bij de wedstrijd die in Boekarest wordt gespeeld. Havertz en Pulisic deden de laatste wedstrijden van Chelsea vanwege fysieke problemen niet mee. De 36-jarige Silva raakte begin deze maand geblesseerd.

Vanwege reisrestricties moet Atlético uitwijken naar de Roemeense hoofdstad. "Natuurlijk is het een nadeel voor Atlético, ze zijn hun thuisvoordeel nu kwijt", vervolgde Tuchel. "Daar hoeven we niet lang over te discussiëren. We spelen tegen een ploeg met veel ervaring op dit niveau en met een ervaren trainer. Hopelijk gaat dit het beste bij ons naar boven halen."

De wedstrijd tussen Atlético Madrid en Chelsea begint dinsdag om 21.00 uur. Ook Lazio-Bayern München staat dinsdag op het programma.

Champions League-programma deze week Dinsdag, 21.00 uur: Atlético Madrid-Chelsea en Lazio-Bayern München

Woensdag, 21.00 uur: Atalanta-Real Madrid en Borussia Mönchengladbach-Manchester City

