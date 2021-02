Juventus-trainer Andrea Pirlo vindt dat zijn ploeg woensdagavond in de slotseconden van de verloren Champions League-wedstrijd tegen FC Porto (2-1) een penalty is ontzegd. Cristiano Ronaldo ging naar de grond, maar de VAR greep niet in en scheidsrechter Carlos del Cerro Grande floot voor het einde van de wedstrijd.

"In mijn ogen was het een duidelijke penalty", zei Pirlo op zijn persconferentie na het heenduel in de achtste finales. "De scheidsrechter zei tegen ons dat de wedstrijd voorbij was en dat hij het incident niet meer wilde laten bekijken. Een raar besluit als je het mij vraagt."

De 36-jarige Ronaldo vocht diep in de blessuretijd in het strafschopgebied een duel uit met Zaidu Sanusi en ging na licht contact naar de grond. De scheidsrechter liet het incident voor wat het was en floot zo'n tien seconden later voor het einde van de wedstrijd, tot grote woede van onder anderen Ronaldo.

"Als er een moment is dat de wedstrijd kan veranderen, dan moet de arbitrage daar goed naar kijken en de moed hebben om eventueel een penalty te geven", zei de gefrustreerde Pirlo. "Ook als we in de laatste seconde van de wedstrijd zitten."

Pirlo wil ondanks blunder vasthouden aan speelwijze

Juventus had de nederlaag hoe dan ook aan zichzelf te wijten, want de 'Oude Dame' incasseerde al in de eerste minuut op kolderieke wijze een doelpunt. Onder druk van FC Porto besloot Rodrigo Bentancur de bal terug op zijn doelman te spelen, maar zijn zwakke pass werd onderschept door Mehdi Taremi en die scoorde.

"Toch zal ik mijn spelers blijven vragen om van achteruit op te bouwen", benadrukte Pirlo. "We maakten dit keer een fout, maar het zou zinloos zijn om lange ballen te spelen met de aanvallers die wij hebben. Op die manier loop je het risico dat je de bal aan de tegenstander geeft."

"Van achteruit opbouwen is een voordeel als je het goed uitvoert en er kleven wat dat betreft veel minder nadelen aan, dus dat zullen we blijven doen. Eén fout gooit onze speelwijze echt niet opeens in de war."

Moussa Maréga maakte er vlak na rust 2-0 van namens FC Porto, maar door de aansluitingstreffer van Federico Chiesa heeft Juventus nog altijd zicht op een plek in de kwartfinales. Een 1-0-overwinning in de return op 9 maart is voor de Italiaanse topclub al genoeg om de laatste acht van de Champions League te bereiken.

