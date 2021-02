Juventus heeft woensdag de heenwedstrijd tegen FC Porto in de achtste finales van de Champions League verloren: 2-1. De ploeg van Matthijs de Ligt speelde een zwakke wedstrijd, maar heeft door de belangrijke uitgoal nog alle kans op het bereiken van de laatste acht.

FC Porto maakte zowel in de eerste als in de tweede helft een razendsnelle goal. Mehdi Taremi profiteerde na 61 seconden van geklungel in de Juventus-defensie en vlak na de rust tekende Moussa Maréga voor de 2-0.

Juventus creëerde weinig kansen in het geboorteland van vedette Cristiano Ronaldo, maar acht minuten voor tijd werd het toch nog 2-1 via Federico Chiesa.

De Ligt speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers. De Nederlandse verdediger, die geel kreeg, leek in de slotfase wat last te hebben van een blessure, maar bleef wel staan.

Juventus hunkert al jaren naar Champions League-succes. De club uit Turijn werd de afgelopen negen seizoenen kampioen van Italië, maar de laatste eindzege in het belangrijkste Europese clubtoernooi dateert van 1996.

Juve zal in de return op 9 maart in eigen stadion een stuk beter voor de dag moeten komen om de hoop op een nieuwe Europese prijs levend te houden.

85 FC Porto scoort na een minuut door geblunder Juventus

Juventus begint dramatisch

Na een minuut was het eigenlijk al duidelijk dat het niet de wedstrijd van Juventus zou worden in het Estádio do Dragão. Middenvelder Rodrigo Betancur gaf in zijn eigen strafschopgebied een dramatische terugspeelbal op zijn keeper Wojciech Szczesny en Taremi profiteerde dankbaar.

Het was de opmaat voor een eerste helft waarin er bar weinig te genieten viel. Juventus-trainer Andrea Pirlo moest nog een teleurstelling slikken, want aanvoerder Giorgio Chiellini moest na 35 minuten geblesseerd het veld verlaten.

In de tweede helft had Porto nog minder tijd nodig om te scoren. De Juventus-defensie keek alleen maar toe hoe Maréga na negentien seconden op aangeven van rechtsback Wilson Manafa voor 2-0 tekende.

Juventus, dat het moest stellen zonder Paulo Dybala en Juan Cuadrado, bleef ploeteren, ook doordat Ronaldo een ongelukkige wedstrijd speelde. In de 82e minuut viel haast uit het niets toch de 2-1. Chiesa schoot een voorzet van Adrien Rabiot met de binnenkant van zijn voet in één keer in de verre hoek.

67 Chiesa maakt belangrijke uitgoal voor Juventus

