Frenkie de Jong zit niet bij de pakken neer na de zeperd met FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De middenvelder van Oranje ziet dit seizoen nog volop kansen, ook al toonde de 1-4-nederlaag aan dat zijn ploeg niet het gewenste topniveau heeft.

Barcelona kwam tijdens het achtstefinaleduel in het eigen Camp Nou nog op voorsprong door een benutte penalty van Lionel Messi, maar daarna bleek PSG een maatje te groot. Kylian Mbappé was met een hattrick de grote uitblinker.

"In het begin waren we nog best goed, maar daarna was Paris Saint-Germain superieur. Vooral in de tweede helft", aldus De Jong, die de hele wedstrijd speelde op het middenveld van Barcelona.

"Het wordt nu heel moeilijk, maar we gaan het in ieder geval proberen. Verder moeten we proberen terug te komen in het Spaanse bekertoernooi en daarna moeten we kijken wat we in de competitie nog kunnen. We zien wel een oplossing, want die is er altijd."

Met terugkomen in het Spaanse bekertoernooi doelde De Jong op het halvefinaleduel met Sevilla in de Copa del Rey van 3 maart. Barcelona ging tijdens de heenwedstrijd in Zuid-Spanje met 2-0 onderuit.

In La Liga is de ploeg van coach Ronald Koeman na een slecht begin opgeklommen naar de derde plek, al is het gat naar koploper Atlético Madrid met acht punten nog fors. De Madrilenen hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

