Liverpool-manager Jürgen Klopp is trots op zijn ploeg die dinsdagavond na drie opeenvolgende nederlagen herstel toonde tegen RB Leipzig. 'The Reds' wonnen het heenduel in de achtste finales van de Champions League met 0-2.

"Veel mensen gingen ervan uit dat we weer in de fout zouden gaan, maar dat gebeurde niet. Daar ben ik heel erg blij mee", zei Klopp op zijn persconferentie in Boedapest, waar het duel werd afgewerkt. "We speelden goed en verdienden de overwinning."

De zege komt als geroepen voor Liverpool, dat in eigen land in een dip zit. De ploeg van Klopp werd in januari uitgeschakeld in de FA Cup en verloor de laatste drie duels van Leicester City (3-1), Manchester City (1-4) en Brighton & Hove Albion (0-1), waardoor de regerend kampioen voorlopig uit de titelrace ligt.

"We waren de afgelopen twee jaar heel erg goed en nu hebben we wat problemen", erkende Klopp. "Dan is het volkomen normaal dat mensen over je gaan praten. Dat is prima. Maar de jongens hebben tegen Leipzig laten zien wat ze kunnen."

Liverpool kwam in de 53e minuut op voorsprong via Mohamed Salah en vijf minuten later vergrootte Sadio Mané de marge al naar twee. Daardoor moet het tijdens de return op 10 maart gek lopen, wil Leipzig nog de kwartfinales bereiken.

"Leipzig kan echt een monster zijn", was Klopp lovend over zijn tegenstander. "Ze kunnen tegenstanders overklassen en zijn eigenlijk goed in alles. We hebben Leipzig op een exceptionele wijze onder controle gehouden, op wat momenten na. We speelden echt een heel goede wedstrijd."

