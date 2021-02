Na de fraaie 1-4-zege van Paris Saint-Germain bij FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League gaat de meeste aandacht uit naar Kylian Mbappé. De Franse spits blonk dinsdagavond met een hattrick uit in Camp Nou en wordt niet alleen door ploeggenoten, maar ook door zijn tegenstander de hemel in geprezen.

"Kylian had een geweldige avond", bekende FC Barcelona-aanvaller Antoine Griezmann, teamgenoot van Mbappé bij het Franse elftal. "Paris Saint-Germain heeft een ster in het elftal die in de toekomst hetzelfde niveau gaat halen als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo."

De 22-jarige Mbappé zorgde na een half uur voor de gelijkmaker in Camp Nou - Messi had de score vanaf de stip geopend - en was na rust nog eens twee keer trefzeker. Zijn directe tegenstander Sergiño Dest had het de hele wedstrijd moeilijk tegen de snelle aanvaller en werd twintig minuten voor tijd gewisseld.

Met een hattrick schoot Mbappé zichzelf in de geschiedenisboeken, want hij is de eerste speler die deze eeuw erin is geslaagd in één Europese wedstrijd drie keer tegen Barcelona te scoren in Camp Nou. Dat deed Andriy Shevchenko in november 1997 namens Dynamo Kiev voor het laatst.

1 Samenvatting FC Barcelona-Paris Saint-Germain (1-4)

Pochettino: 'Kylian zei al dat we zouden winnen'

PSG-trainer Mauricio Pochettino, die onlangs het stokje overnam van de ontslagen Thomas Tuchel, keek net als Griezmann met veel bewondering naar de prestaties van Mbappé. De Argentijn wil echter niet alleen de nadruk leggen op zijn goals.

"Het is duidelijk dat Kylian een geweldige voetballer is, maar hij was ook heel belangrijk voor ons door mee te verdedigen. Daarnaast vervulde hij een cruciale rol bij ons als Barcelona de druk opvoerde", benadrukte Pochettino, die voor én na het Champions League-duel al een onderonsje met zijn spits had.

"Kylian vroeg me tijdens onze laatste training in Camp Nou hoe vaak ik in dit stadion had gewonnen. Dat was één keer met Espanyol. Hij verzekerde me dat ik dinsdagavond voor de tweede keer zou winnen. Na de wedstrijd kwam hij naar me toe en zei hij: 'Ik zei toch dat je hier voor een tweede keer zou gaan winnen?'"

PSG-doelman Keylor Navas liet het ook niet na om de loftrompet over Mbappé te steken. "Hij denkt altijd aan het team en niet aan zichzelf. Kylian hoeft zich niet meer te bewijzen, want de hele wereld kent hem. Als hij zo speelt, dan voelen we ons altijd gezegend dat we hem in het team hebben."

Door de 1-4-overwinning van PSG heeft het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman een wonder nodig om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De return in Parijs staat voor 10 maart op het programma.

1 Mbappé voltooit hattrick met schitterend schot in de kruising

