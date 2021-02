FC Barcelona-trainer Ronald Koeman kon dinsdag niet anders dan concluderen dat zijn ploeg volledig overklast was door Paris Saint-Germain. De Franse topclub won de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League met liefst 1-4.

"Het resultaat is een goede weergave van de verhoudingen. We moeten accepteren dat PSG superieur was vanavond", zei Koeman na het duel in Camp Nou. "Ze waren veel effectiever en na rust hadden wij verdedigend grote problemen."

Barcelona kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong via een rake penalty van Lionel Messi, maar daarna liepen de bezoekers uit Parijs door een hattrick van uitblinker Kylian Mbappé en een treffer van Moise Kean uit naar een ruime zege.

"PSG heeft laten zien dat het een completer team heeft dan wij", aldus Koeman. "Fysiek waren ze veel sterker. We wisten dat dit kon gebeuren, want PSG heeft een ervaren en heel goede ploeg, die op veel punten een stuk verder is dan wij zijn."

1 Mbappé voltooit hattrick met schitterend schot in de kruising

'Heel weinig kans om nog door te gaan'

Barcelona maakte vier jaar geleden in de achtste finales van de Champions League een 4-0-nederlaag tegen PSG in de heenwedstrijd goed door in Camp Nou met 6-1 te winnen. Een nieuwe 'Remontada' tijdens de return op 10 maart in Parijs lijkt zeer onwaarschijnlijk.

"Als je thuis met 1-4 verliest, is de kans natuurlijk heel klein dat je nog doorgaat", zei Koeman. "Deze wedstrijd heeft aangetoond dat we tekort komen op topniveau, en zeker op Champions League-niveau."

1 Uitblinker Mbappé zet PSG op voorsprong in Camp Nou

