Liverpool heeft dinsdag weer wat vertrouwen hervonden in de achtste finales van de Champions League. De Engelsen wonnen in Boedapest de heenwedstrijd tegen RB Leipzig met 0-2.

Liverpool profiteerde optimaal van geschutter van Leipzig. Zowel bij de 0-1 van Mohamed Salah in de 53e minuut als bij de 0-2 van Sadio Mané in de 58e minuut ging een grove fout aan Duitse kant aan vooraf.

Het duel moest in Hongarije worden gespeeld, omdat Liverpool van de Duitse autoriteiten geen toestemming kreeg om naar Leipzig af te reizen vanwege de coronamaatregelen. De return is op 10 maart wel gewoon in Liverpool.

Liverpool maakte door de zege op Leipzig een einde aan een teleurstellde serie. De ploeg van manager Jürgen Klopp verloor de laatste drie Premier League-wedstrijden en heeft daardoor een klein wonder nodig om de landstitel te kunnen verdedigen.

Het andere duel van dinsdag in de achtste finales van de Champions League eindigde in een 1-3-overwinning voor Paris Saint-Germain tegen FC Barcelona. Kylian Mbappé was daar de grote man met twee doelpunten.

Leipzig raakt al vroeg de paal

Liverpool begon als gevolg van de zeperds in de competitie wat onzeker aan het duel met Leipzig en dat resulteerde bijna in een snelle achterstand. Daniel Olmo kopte uit een voorzet van oud-PSV' er en NAC'er Angelino via de handen van de bekritiseerde doelman Allison Becker op de paal.

Daarna herpakte Liverpool zich en kreeg het in het restant van de eerste helft zelf vier aardige kansen op een voorsprong. Mohamed Salah miste oog in oog met keeper Peter Gulacsi, Roberto Firmino schoot in het zijnet, Sadio Mané kopte net over en Andrew Robertson trof van grote afstand de lat.

De tweede helft kende aanvankelijk een identiek spelverloop als in de eerste helft. Leipzig kwam opnieuw sterk uit de kleedkamer en had andermaal de score kunnen openen. Nkunku dook na een fraai balletje van Olmo op voor de neus van Becker, maar stuitte op diens schouder.

Liverpool viert een doelpunt tegen RB Leipzig. Liverpool viert een doelpunt tegen RB Leipzig. Foto: Pro Shots

Liverpool pakt cadeautjes van Leipzig uit

Liverpool nam vervolgens weer het heft in handen en dat leverde dit keer wel de 0-1 op, al kreeg het daarbij de nodige hulp van Leipzig. Marcel Sabitzer schoof de bal zo in de voeten van Salah, die zomaar op het doel af kon lopen en de bal simpel langs Gulacsi schoof.

Leipzig was het even helemaal kwijt en gaf vijf minuten later ook de 0-2 cadeau aan Liverpool. Dit keer tastte Nordi Mukiele helemaal mis bij een hoge bal van Curtis Jones, waarna Mané een vrije doortocht kreeg naar het doel en ook hij bleef uiterst koel.

Liverpool speelde de negentig minuten zakelijk vol, maar ontsnapte diep in blessuretijd nog wel aan de 1-2. Invaller Hee-Chan Hwang verscheen net als Nkunku ook voor Becker, maar hij mikte de bal naast, waardoor Liverpool een plek in de kwartfinales nauwelijks nog kan ontgaan.

