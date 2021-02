FC Barcelona heeft een nieuw wonder nodig tegen Paris Saint-Germain om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Ronald Koeman en Frenkie de Jong verloor dinsdag de heenwedstrijd in eigen huis mede door een hattrick van Kylian Mbappé met 1-4.

Bij afwezigheid van de geblesseerde aanvallers Neymar en Ángel Di Maria was Mbappé de absolute uitblinker bij PSG. De 22-jarige linksbuiten bezorgde Barcelona-rechtsback Sergiño Dest een zeer zware avond in het lege Camp Nou.

Lionel Messi zette Barcelona nog wel op voorsprong uit een penalty, die door scheidsrechter Björn Kuipers was toegekend na een lichte overtreding op De Jong. Mbappé maakte de 1-1, 1-2 en 1-4, Moise Kean tekende voor de andere PSG-treffer.

Barcelona en PSG troffen elkaar vier jaar geleden ook in de achtste finales van de Champions League. De Franse club won toen het eerste duel in eigen stadion met 4-0, maar vloog alsnog uit het toernooi door een nederlaag van 6-1 in Camp Nou. Die historische comeback ging de boeken in als 'La Remontada'. De return van deze dubbele confrontatie is op 10 maart in Parijs.

Koeman kon voor het eerst sinds 21 november weer beschikken over Gerard Piqué. De ervaren verdediger, die kampte met een knieblessure, begon direct in de basis bij 'Barça', waardoor De Jong gewoon op het middenveld stond. Mitchel Bakker bleef op de bank bij PSG.

Barcelona kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Kuipers legde de bal op de stip nadat Layvin Kurzawa wat ongelukkig op de hakken trapte van De Jong en Messi schoot de penalty zeer overtuigend binnen. Het was de 119e Champions League-treffer voor de Argentijn.

De 1-0 brak de wedstrijd volledig open. Messi schonk Ousmane Dembélé een grote kans op de 2-0, maar de Fransman produceerde een slap schotje. PSG was constant dreigend en vijf minuten na de openingstreffer was weer gelijk. Mbappé stond met een goede individuele actie aan het einde van een mooie Franse aanval: 1-1.

Dest na zeventig minuten gewisseld

PSG was voor rust al sterker en nam aan de hand van de weer fitte regisseur Marco Verratti nog meer het initiatief aan het begin van de tweede helft. Een afstandsknal van Mbappé ging een halve meter naast en Marc-André ter Stegen produceerde een knappe redding op een van richting veranderd schot van Kean.

In de 65e minuut was het wel raak voor de bezoekers. Alessandro Florenzi brak op de rand van buitenspel door aan de rechterkant en gaf een prima voorzet, die via Piqué voor de voeten van Mbappé belandde. De aanvaller schoot beheerst raak.

Vijf minuten later kopte Kean raak uit een vrije trap van Leandro Paredes (1-3). Dest werd vervolgens uit zijn lijden verlost en van het veld gehaald door Koeman, maar Mbappé bleef onstuitbaar voor de Barcelona-defensie. De Fransman voltooide zijn hattrick met een fraai schot in de kruising.

