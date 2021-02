Paris Saint-Germain kijkt reikhalzend uit naar de confrontatie met FC Barcelona, dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League. PSG-trainer Mauricio Pochettino voelt sinds zijn aanstelling al het belang van deze wedstrijd.

"Het is nu veertig dagen geleden dat ik bij PSG tekende", zo opende Pochettino maandag zijn persconferentie. "En toen merkte ik al dat 16 februari een zeer belangrijke datum voor de club is."

"De opwinding over de ze wedstrijd is groot in Parijs. Het doel is duidelijk: we willen de Champions League winnen en dit is een duel met een grote tegenstander", zei de Argentijnse coach. "Ja, je kunt misschien zeggen dat de Champions League een obsessie is voor deze club. Maar ik bekijk dat positief: we hebben heel veel passie om deze prijs te winnen."

Pochettino moet het in Camp Nou zonder de geblesseerde Neymar en Ángel Di María stellen. Veel zal daarom afhangen van Kylian Mbappé. "Ik verwacht altijd het beste van mijn topspelers. De afgelopen veertig dagen was ik erg tevreden over wat Mbappé heeft laten zien", aldus de coach.

Mauricio Pochettino slaat tijdens de training in Camp Nou een arm om zijn sterspeler Kylian Mbappé. Mauricio Pochettino slaat tijdens de training in Camp Nou een arm om zijn sterspeler Kylian Mbappé. Foto: ANP

Pochettino prijst werk van Koeman bij Barcelona

In tien duels onder Pochettino, die begin januari de ontslagen Thomas Tuchel opvolgde, won PSG acht keer. "Ik heb een hier geweldige groep spelers", zei de coach. "Ze hebben veel lol met elkaar, maar werken ook keihard om onze doelen te bereiken."

Pochettino neemt het dinsdagavond op tegen Ronald Koeman, die met Barcelona eveneens op succes in de Champions League aast. "Hij is daar nu acht of negen maanden bezig. Trainers hebben vaak tijd nodig bij een nieuwe club, maar inmiddels zie je echt dat het team zich goed ontwikkelt. Ik ben niet verrast dat Koeman dit voor elkaar heeft gekregen."

In de Spaanse competitie (elf verliespunten meer dan koploper Atlético Madrid) en de beker (heenwedstrijd in halve finale met Sevilla met 2-0 verloren) is een prijs ver weg voor Barcelona, waardoor de Champions League weleens het seizoen kan gaan redden voor de ploeg van Koeman.

"Barcelona zal altijd een geweldige club blijven, met uitstekende spelers", aldus Pochettino. "We streven er allebei naar om de volgende ronde te halen, maar helaas kan er maar één ploeg winnen."

De heenwedstrijd tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League begint dinsdag om 21.00 uur in Camp Nou en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers.

