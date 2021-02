Jürgen Klopp heeft maandag ontkend dat hij denkt over een vertrek of pauze bij Liverpool. Volgens de 53-jarige Duitser hoeft niemand zich zorgen te maken over hem, hoewel hij privé en met zijn ploeg in een lastige periode zit.

Klopp kon vorige week vanwege Duitse restricties voor reizigers vanuit Groot-Brittannië niet aanwezig zijn bij de begrafenis van zijn moeder. Gecombineerd met de slechte resultaten van Liverpool - de regerend kampioen verloor zaterdag tegen Leicester City (3-1) zijn derde wedstrijd op rij - zorgde dat in Engeland voor geruchten dat de trainer zou stoppen op Anfield.

"Er klopt niks van die geruchten", zei Klopp maandag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met RB Leipzig van dinsdagavond. "En ik heb ook geen pauze nodig."

"Het laatste wat ik wil, is op een persconferentie over privézaken praten. We hebben privé een zware tijd gehad. En daar dealen we altijd mee als een familie."

Klopp wordt nog volop gesteund door de supporters van Liverpool. Fans hingen afgelopen weekend een groot spandoek met de tekst "Jürgen Klopp YNWA" aan een hek buiten Anfield. Die afkorting staat voor You'll Never Walk Alone, het lijflied van 'The Reds'.

"Dat spandoek is ontzettend vriendelijk, maar het is niet nodig. Ik heb geen speciale steun nodig", aldus Klopp. "Door het koude weer, mijn groeiende en steeds grijzer wordende baard en mijn gebrek aan slaap lijkt het misschien alsof je je zorgen moet maken om mij, maar dat hoeft niet. Ik zit nog vol energie."

'Het is een interessante uitdaging'

Klopp zal die energie nodig hebben, want hij staat voor een lastige klus om de negatieve spiraal bij Liverpool te doorbreken. Zijn ploeg won sinds de 0-7-zege op Crystal Palace op 19 december slechts drie van zijn twaalf wedstrijden.

"Ik had liever niet in deze situatie gezeten, maar ik zie het als een interessante uitdaging", zei de coach. "We gaan het oplossen door te blijven voetballen, nog meer als team te opereren, te blijven vechten en te blijven leren. De jongens en ik zijn er klaar voor."

De heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen RB Leipzig en Liverpool wordt gespeeld in de Puskás Aréna in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, omdat Liverpool vanwege de reisrestricties niet naar Duitsland mag afreizen. Het 'thuisduel' van RB Leipzig begint dinsdag om 21.00 uur.

