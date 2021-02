De toekomst van Lionel Messi hangt als een schaduw boven de wedstrijd tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain van dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League. Media in Frankrijk en Spanje speculeren onophoudelijk over of het clubicoon van 'Barça' volgend seizoen in Parijs speelt.

France Football gooide vorige week een flinke scheut olie op het vuur. Kort voor het beladen duel in de Champions League tussen Barcelona en PSG zette het gerespecteerde magazine Messi op zijn cover, gefotoshopt in het tenue van de Franse club.

"La carte secrète du PSG" (De geheime kaart van PSG, red.) stond er in koeienletters bij het lachende hoofd van de Argentijnse sterspeler. In het bijbehorende artikel laat het tijdschrift PSG-trainer Mauricio Pochettino en diverse spelers van de club, de broer en zaakwaarnemer van Messi, een Franse econoom en een voetbalanalist aan het woord, die hun enthousiasme maar ook mogelijke obstakels voor de komst van Messi naar Parijs schetsen.

De toekomst van de 33-jarige Messi is al sinds afgelopen zomer een veelbesproken onderwerp. Het verhaal is bekend: Messi diende een transferverzoek in, maar Barcelona hield de sterspeler aan zijn contract. Daardoor speelt de zesvoudig winnaar van de Gouden Bal nog altijd in Camp Nou, maar kan hij komende zomer gratis vertrekken.

Door de coronacrisis is de schuldenlast van 'Barça' opgelopen naar 1.173 miljard euro. De kans is dan ook niet groot dat de club Messi kan behouden, gezien zijn jaarsalaris van 138 miljoen euro exclusief bonussen, dat eerder deze maand in de Spaanse pers gelekt werd.

PSG wil komst Messi mogelijk maken met 'Beckham-model'

Natuurlijk zijn er maar weinig clubs die een dergelijk astronomisch salaris wel kunnen betalen, maar PSG lijkt een serieuze poging te willen ondernemen. France Football schetste een 'Beckham-model', waarin de eigenaren van de club (Qatar Sports Investments) een doorslaggevende rol kunnen vervullen.

David Beckham kwam in 2013 naar PSG, waarbij Qatar Sports Investments zich via allerlei stichtingen aan de Engelse sterspeler verbond. Die stichtingen staan Beckham acht jaar later nog steeds bij in zijn ambities om met Inter Miami de MLS te bestormen.

Een dergelijke constructie zou PSG nu ook voor ogen hebben met Messi. Vanuit Qatar kan de Argentijn nog jarenlang geholpen worden met activiteiten na zijn voetbalcarrière, als hij komende zomer voor PSG tekent.

Media in Frankrijk en Spanje stoken het vuurtje op

Maar zal het voldoende zijn voor Messi om Barcelona na 21 jaar te verlaten? In het laatste half jaar van zijn contract is hij vrij om te praten met andere clubs, maar Messi wil pas na afloop van het seizoen duidelijkheid scheppen over zijn toekomst.

Vanuit Parijs wordt er al wekenlang geflirt met Messi. PSG-spelers Neymar, Marco Verratti en Ángel Di María zeiden onlangs dat ze komend seizoen dolgraag samen zouden spelen met de sterspeler van Barcelona.

De laatste lokroep uit Parijs leverde een gepikeerde reactie van Ronald Koeman op. "Ik vind het respectloos van Di María tegenover Barcelona om zo te praten. Zoiets kun je gewoon niet zeggen, zeker niet in de aanloop naar een onderlinge Champions League-wedstrijd", zei de trainer van Barcelona.

Koeman praat er liever niet meer over

Ook de twee grote sportkranten uit Barcelona, El Mundo Deportivo en Sport, spraken de afgelopen dagen schande van de timing van Di María en France Football. El Mundo Deportivo repte van "een Franse provocatie" en Sport zette "enorme intimidatie" breeduit op zijn voorpagina.

Die laatste opmerking werd in Frankrijk weer gretig opgepikt, want Sport maakte de afgelopen 3,5 jaar liefst 55 covers waarop het speculeerde over een terugkeer van PSG-ster Neymar naar Barcelona (zie tweet hierboven).

De enige die liever niet meer over het onderwerp praat, is Koeman. Maandag op zijn persconferentie omzeilde de coach het veelbesproken thema. "Messi is momenteel een speler van Barcelona en ik hoop dat hij dat blijft", was het enige dat de Nederlandse coach wilde zeggen over alle geruchten.

De heenwedstrijd tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain begint dinsdag om 21.00 uur in Camp Nou en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers.

