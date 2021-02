FC Barcelona-trainer Ronald Koeman vindt dat topspelers beter beschermd zouden moeten worden door de arbitrage. Door een blessure mist PSG-aanvaller Neymar dinsdag de topper in de Champions League tegen de ploeg van de Nederlandse coach.

"Spelers als Neymar, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zouden beter beschermd moeten worden, want ze zorgen ervoor dat de mensen kunnen genieten", zei Koeman maandag op een persconferentie. "De scheidsrechters moeten daar beter op letten, al houdt je natuurlijk altijd contact in deze sport."

Neymar raakte vier dagen geleden geblesseerd aan zijn dijbeen in een bekerduel van PSG tegen Caen (0-1-zege). De Braziliaanse topspeler werd af en toe hard aangepakt door de verdedigers van Caen. Neymar is vier weken uit de roulatie en hoopt de return in Parijs op 10 maart weer te kunnen spelen.

"Bij een topwedstrijd als deze wil je eigenlijk dat de beste spelers op het veld staan", blikte Koeman vooruit op het duel in de achtste finales in de Champions League. "Voor PSG is het een gemis dat Neymar en Ángel Di María niet mee kunnen spelen, net zoals dat wij Ansu Fati, Coutinho, Ronald Araújo en Sergi Roberto zullen missen."

Gerard Piqué kan tegen PSG na drie maanden blessureleed mogelijk zijn rentree maken. Gerard Piqué kan tegen PSG na drie maanden blessureleed mogelijk zijn rentree maken. Foto: Pro Shots

Piqué kan mogelijk rentree maken

Koeman heeft dinsdagavond mogelijk wel weer de beschikking over Gerard Piqué. De ervaren topverdediger stond sinds november aan de kant met een blessure.

"Gerard traint nu al vier of vijf dagen met de groep mee, hij wordt elke dag fitter. We zullen morgenochtend beslissen of hij bij de wedstrijdselectie zit", blikte Koeman vooruit.

Bij PSG behoort Marco Verratti weer tot de selectie voor het heenduel met FC Barcelona. De Italiaanse middenvelder ontbrak in de laatste twee wedstrijden van de Franse kampioen vanwege een heupblessure. Verratti, een vaste waarde bij PSG, zit bij de groep van 22 spelers die trainer Mauricio Pochettino meeneemt naar Spanje.

Xavi Simons, de zeventienjarige Nederlander die vorige week debuteerde in de hoofdmacht van PSG, behoort door de terugkeer van Verratti niet tot de wedstrijdselectie. Simons verruilde in 2019 de jeugdopleiding van Barcelona voor die van de Parijzenaars. Mitchel Bakker zit wel in de selectie.

Barcelona en PSG troffen elkaar vier jaar geleden ook in deze fase van de Champions League. De Franse club won toen het eerste duel in eigen stadion met 4-0, maar vloog alsnog uit het toernooi door een nederlaag van 6-1 in Camp Nou. Die historische comeback ging de boeken in als 'La Remontada'.

Barcelona-PSG begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van Björn Kuipers.

