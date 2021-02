De Champions League-wedstrijd tussen RB Leipzig en Liverpool kan dinsdag 16 februari niet in Leipzig worden gespeeld. De Duitse overheid wees het verzoek van de Bundesliga-club om de Engelse kampioen toegang tot het land te verschaffen donderdag af.

RB Leipzig vroeg de Duitse overheid eerder deze week officieel toestemming om Liverpool toegang te geven tot Duitsland voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. Die vrijstelling is nodig omdat vanwege de coronacrisis in Duitsland een vliegverbod geldt voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken liet begin deze week al weten dat er geen speciale uitzonderingsregel voor professionele sporters bestaat.

Het is nog onbekend waar de wedstrijd tussen RB Leipzig en Liverpool nu zal worden gespeeld. Als een wedstrijd niet in eigen stadion mag worden afgewerkt, moet de thuisclub een alternatieve locatie voorstellen, bijvoorbeeld in een neutraal land.

Volgens de nieuwe regels van de UEFA voor de knock-outfase van de Champions League en de Europa League is het ook mogelijk om de uit- en thuiswedstrijd om te draaien. In geval van RB Leipzig zou dat betekenen dat de Duitsers eerst op bezoek gaan bij Liverpool en de return thuis spelen.

Clubs krijgen van de UEFA tot 2 april de tijd om de wedstrijden in de achtste finales van de Champions League af te werken. Die wedstrijden staan van 16 februari tot en met 17 maart gepland. De kwartfinales moeten op 6 april beginnen.

Bekijk het programma van de Champions League