Ronald Koeman heeft maandag zwaar geloot met FC Barcelona voor de achtste finales van de Champions League. De Spaanse topclub staat na de winter tegenover Paris Saint-Germain.

Barcelona wist dat het als nummer twee van groep G een poulewinnaar zou treffen en staat voor het eerst tegenover PSG sinds het bizarre tweeluik in de achtste finales van het Champions League-seizoen 2016/2017.

Destijds leken de Catalanen kansloos voor de volgende ronde na een ontluisterende 4-0-nederlaag in Frankrijk, maar in Camp Nou werd het 6-1, waarbij drie doelpunten in de laatste minuten vielen.

Ditmaal speelt Barcelona, dat vooralsnog een erg wisselvallig seizoen beleeft onder Koeman, eerst thuis en staan beide ploegen in Parijs voor de tweede keer tegenover elkaar.

De volledige loting Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern München

Atlético Madrid-Chelsea

RB Leipzig-Liverpool

FC Porto-Juventus

FC Barcelona-Paris Saint-Germain

Sevilla-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

Titelverdediger Bayern treft Lazio

Bij de overige affiches in de achtste finales van de Champions League gaat titelverdediger Bayern München de strijd aan met het Lazio van verdediger Wesley Hoedt. Liverpool, dat de Champions League twee seizoenen geleden won, speelt tegen RB Leipzig.

Atalanta ging ten koste van Ajax naar de knock-outfase en wacht daarin een tweeluik met dertienvoudig Champions League-winnaar Real Madrid. Borussia Mönchengladbach debuteert in de achtste finales, waarin het moet zien af te rekenen met Manchester City.

De heenwedstrijden worden op 16, 17, 23 en 24 februari gespeeld. De returns zijn op 9, 10, 16 en 17 maart.

Later op maandag werd ook geloot voor de zestiende finales van de Europa League en daarin werd Ajax gekoppeld aan Lille OSC en PSV aan Olympiacos.

