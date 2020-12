Trainer Zinédine Zidane is blij en opgelucht dat hij met Real Madrid in de knock-outfase van de Champions League staat. 'De Koninklijke' ontkwam woensdag dankzij een 2-0-overwinning op Borussia Mönchengladbach aan een historische uitschakeling.

Bij puntenverlies was het de eerste keer geweest dat Real, dat de Champions League/Europacup I dertien keer won, de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi niet door zou komen.

"We vlogen uit de startblokken. Onze eerste helft was spectaculair en na rust speelden we ook fantastisch", aldus Zidane, die zich ondanks een belabberde poulefase groepswinnaar mag noemen met Real.

Volgens Spaanse media was Zidane ontslagen als overwintering was misgelopen met Real. De oud-topmiddenvelder, die als trainer al drie keer de Champions League won met de Madrilenen, hield zich daar echter "helemaal niet mee bezig".

"We hebben alleen controle over wat we op het veld laten zien. Natuurlijk hadden de spelers last van alles wat van buitenaf op ze afkwam, maar de fans van Real Madrid kunnen trots zijn op dit team. Ik heb als een fan genoten van het spel van mijn ploeg."

Karim Benzema maakte beide doelpunten voor Real, dat zaterdag opnieuw een belangrijke wedstrijd wacht, wanneer stadgenoot Atlético Madrid de tegenstander is in La Liga.

