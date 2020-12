Real Madrid heeft zich woensdag alsnog geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. De Spanjaarden wonnen thuis dankzij twee doelpunten van Karim Benzema met 2-0 van Borussia Mönchengladbach, dat ondanks de nederlaag overwintert. Internazionale is uitgeschakeld in Europa.

Real stond voorafgaand aan de laatste speelronde derde in groep B en moest minimaal een punt pakken tegen Gladbach. Al na negen minuten bracht Benzema 'De Koninklijke' op voorsprong door raak te koppen uit een voorzet van Lucas Vázquez.

Na iets meer dan een half uur verdubbelde de Franse spits de marge. Ditmaal vond hij het doel met een kopbal uit een voorzet van Rodrygo. Luka Modric was even later dicht bij de 3-0, maar zijn inzet belandde op de paal.

In de tweede helft raakte Real nog tweemaal het aluminium. Ruim een kwartier voor tijd schoot Benzema uit een rebound op de paal en kort daarna krulde Vázquez de bal op de paal.

Dankzij de overwinning gaat Real met tien punten als groepswinnaar door. Gladbach eindigt net als Shakhtar Donetsk op acht punten, maar de Duitsers dringen dankzij een beter onderling resultaat door tot de knock-outfase. Internazionale eindigt met zes punten als laatste in deze poule.

Teleurstelling bij Internazionale na de uitschakeling in Europa. (Foto: Pro Shots)

Inter verzuimt te winnen van Shakhtar

Inter speelde in de laatste speelronde op eigen veld met 0-0 gelijk tegen Shakhtar. Bij een overwinning hadden de Italianen, waarbij Stefan de Vrij de hele wedstrijd speelde, zich juist geplaatst voor de achtste finales.

In de slotfase was onder anderen Christian Eriksen dicht bij de winnende treffer voor Inter, maar een doelpunt zat er niet meer in. Eerder in de wedstrijd had Lautaro Martínez de lat geraakt namens de thuisploeg.

