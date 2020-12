Atlético Madrid heeft zich op de laatste speeldag van de Champions League geplaatst voor de knock-outfase. De koploper van La Liga won de uitwedstrijd tegen Red Bull Salzburg met 0-2.

Atlético had met zes punten uit vijf wedstrijden maar een punt meer dan Red Bull Salzburg en kon zich daarom in Oostenrijk geen nederlaag permitteren als het achter Bayern München als tweede wilde eindigen in groep A.

Die nederlaag kwam er ook niet voor de degelijke spelende Spanjaarden. Mario Hermoso kopte in de 39e minuut raak uit een vrije trap en vlak voor tijd stelde Yannick Carrasco de zege voor Atlético veilig met een geplaatst schot.

De ploeg van trainer Diego Simeone stond in 2014 en 2016 in de finale van de Champions League en schopte het vorig seizoen tot de kwartfinale. Salzburg overwinterde nog nooit op het hoogste Europese clubniveau.

Bayern München sloot de groepsfase in stijl af door thuis met 2-0 van Lokomotiv Moskou te winnen. Niklas Süle en Eric Maxim-Choupo Moting scoorden voor de titelverdediger, die met zestien punten uit zes duels bijna de maximale score pakt.

Nathan Aké eindigde met Manchester City ongeslagen bovenaan in groep C. (Foto: Pro Shots)

Strootman met Marseille uitgeschakeld in Europa

In groep C waren de belangrijkste beslissingen al gevallen. Achter nummers een en twee Manchester City en FC Porto stelde Olympiacos woensdag een ticket voor de Europa League veilig.

De Grieken deden dat ondanks een 0-2-nederlaag tegen FC Porto. Concurrent Olympique Marseille ging echter met 3-0 onderuit tegen Manchester City en moet het ten opzichte van de Grieken afleggen op basis van onderling resultaat.

De goals van Manchester City, waar Nathan Aké de hele wedstrijd meespeelde, werden gemaakt door Ferrán Torres, Sergio Agüero en Raheem Sterling. Bij Olympique Marseille viel Kevin Strootman een kwartier voor tijd in.

