Erik ten Hag hoopt dat de uitschakeling van Ajax in de Champions League geen negatieve wissel gaat trekken op de rest van het seizoen. De trainer zag zijn ploeg woensdag door een 0-1-nederlaag tegen Atalanta stranden in de groepsfase.

"We mogen niet te lang blijven hangen in de teleurstelling. Dat is een les die we moeten trekken uit wat ons vorig jaar is overkomen", refereerde Ten Hag aan de nederlaag vorig seizoen in het laatste groepsduel met Valencia, waardoor Ajax toen ook naast een plaats in de knock-outfase greep. Het verlies luidde toen een mindere periode in.

"Als je je hier niet overheen zet, leidt dat tot negativiteit, blessures en tot weinig energie. We moeten juist weer op zoek naar de positieve vibe. We zijn aan een goed seizoen bezig en dat kan zaterdag weer een vervolg krijgen tegen PEC Zwolle."

Voor Ajax gaat het Europese avontuur na de winter verder in de Europa League en dat ziet Ten Hag ook als een mooie uitdaging. "We weten heel goed wat dat toernooi ons kan brengen. Een paar jaar geleden haalde Ajax de finale, maar vorig jaar ging het meteen mis tegen Getafe. We zullen eerst de volgende ronde voorbij moeten."

'Doodzonde dat kans Klaassen er niet in gaat'

Ajax had de thuiswedstrijd tegen Atalanta woensdag moeten winnen om te overwinteren in de Champions League, maar tegen de compact spelende Italianen werden amper kansen gecreëerd. Alleen Davy Klaassen was in de tweede helft heel dicht bij de 1-0.

"Het is doodzonde dat die bal er niet in ging, want dat had het verschil kunnen maken", wist Ten Hag, die Luís Muriel vijf minuten voor tijd de Amsterdamse hoop definitief de grond in zag boren. "Het gebeurt ons helaas te vaak, dat we grote kansen niet benutten."

Dat Ajax tegen Atalanta amper een vuist kon maken, kon volgens Ten Hag ook niet los gezien worden van de vele blessuregevallen in de selectie. Zo zag de trainer basisklanten Daley Blind en David Neres op het laatste moment wegvallen.

"We weten dat voor een succesvol Champions League-seizoen alles mee moet zitten. Dan moet je iedereen aan boord hebben. Als er te veel spelers weg gaan vallen, is dat lastig op te vangen en worden we als ploeg te licht."