Trainer Gian Piero Gasperini vindt dat Atalanta de plek in de knock-outfase van de Champions League heeft verdiend. De Italianen wonnen woensdagavond met 0-1 bij Ajax en voegen zich net als vorig seizoen bij de beste zestien clubs van Europa.

"Het is een buitengewone prestatie om de achtste finales te bereiken. Dit seizoen is het nog knapper dan vorig jaar, want met Liverpool en Ajax troffen we twee traditioneel ijzersterke ploegen", zei Gasperini na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax had moeten winnen om te overwinteren in de Champions League, maar de Amsterdammers worstelden met het compacte spel van Atalanta. Na de rode kaart van Ryan Gravenberch in de 79e minuut - hij kreeg zijn tweede gele kaart - maakte Luís Muriel vijf minuten voor tijd de beslissende treffer.

"We hebben het heel erg goed gedaan. Vooral defensief waren we uitstekend tegen een aanvallende ploeg als Ajax. We deden ons best om in de counter gevaarlijk te worden en kregen in de slotfase alsnog ons doelpunt. Ik vind het een verdiende uitslag", aldus Gasperini.

334 Samenvatting Ajax-Atalanta (0-1)

Freuler: 'We zijn defensief beter dan vorig seizoen'

Atalanta eindigde vorig seizoen als tweede in een groep met Manchester City, Shakhtar Donetsk en Dinamo Zagreb en reikte uiteindelijk tot de kwartfinales. Middenvelder Remo Freuler merkt net als Gasperini dat de Italianen sindsdien gegroeid zijn.

"Vergeleken met vorig seizoen doen we het defensief beter en zijn we wat voorzichtiger", aldus Freuler. "Tegen Ajax speelden we een geweldige wedstrijd. Op de een of andere manier winnen we vaker op vreemde bodem dan in Bergamo."

Marten de Roon deelde eveneens mee in de feestvreugde. "Dit is de eerste keer dat ik een wedstrijd in Amsterdam heb gewonnen en wat een moment om dat te doen. Hier zijn we echt ontzettend blij mee", zei de voormalige middenvelder van Sparta Rotterdam en sc Heerenveen.

"We krijgen zo nu en dan kritiek omdat we veel doelpunten tegen krijgen. Daarom was het mooi om te zien dat onze defensieve organisatie zo goed was tegen Ajax. Soms moeten we aanvallen, maar nu waren we verdedigend erg sterk."

40 Muriel bezorgt Atalanta in slotfase zege tegen Ajax

