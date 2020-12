Davy Klaassen vindt dat Ajax woensdagavond simpelweg te weinig heeft gecreëerd om Atalanta te kunnen verslaan en de knock-outfase van de Champions League te bereiken. De Italianen zegevierden door een late treffer met 0-1.

"Het was een erg lastige wedstrijd. Atalanta kwam niet om een doelpunt te maken en dat heb je kunnen zien. We hebben te weinig gecreëerd. Het is gewoon klote", zei een balende Klaassen in een eerste reactie.

De 27-jarige Klaassen mocht het zichzelf kwalijk nemen dat Ajax niet tot scoren kwam in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder stond in de tweede helft bij toeval oog in oog met doelman Pierluigi Gollini, maar schoot hard op de benen van de Italiaan.

"Mijn kans had er gewoon in gemoeten, dat weet ik zelf ook", zei Klaassen, die Luís Muriel vijf minuten voor tijd de beslissende treffer zag maken. Ajax stond op dat moment al met tien man na een rode kaart voor Ryan Gravenberch (twee keer geel).

'We wilden niet direct ons hoofd verliezen'

Hoewel Ajax niet kon imponeren en te weinig kansen kreeg, benadrukt Klaassen dat de wedstrijd wel grotendeels verliep volgens het strijdplan. "We wilden niet direct ons hoofd verliezen en kamikaze spelen. Vanuit die positie hoopten we kansen te creëren. We kregen ook wel een paar kleine mogelijkheden en een voor mij grote kans."

"Vooral in de tweede helft na de wissels (Jurgen Ekkelenkamp en Klaas-Jan Huntelaar vielen in, red.) kwamen we meer voor het doel en had ik het gevoel dat we wat meer creëerden. Maar na de rode kaart werd het lastig."

Ajax had de wedstrijd tegen Atalanta moeten winnen om de knock-outfase van de Champions League te bereiken. De Amsterdammers vervolgen het Europese avontuur na de winterstop net als vorig seizoen in de Europa League.