Ajax is er woensdag niet in geslaagd te overwinteren in de Champions League. De Amsterdammers moesten in de Johan Cruijff ArenA winnen van Atalanta, maar verloren door een late goal met 0-1.

Voor rust speelde Ajax zwak en creëerde het vrijwel niets in het cruciale duel met de Italiaanse club. In de tweede helft miste Davy Klaassen een grote kans, waarna de ploeg van trainer Erik ten Hag door de tweede gele kaart voor Ryan Gravenberch in de 79e minuut met een man minder verder moest.

Vijf minuten later maakte Luis Muriel uit een counter de 0-1 voor Atalanta, waardoor zeker was dat Ajax na de winter verdergaat in de knock-outfase van de Europa League.

De andere groepswedstrijd, FC Midtjylland-Liverpool, eindigde in 1-1. De Premier League-club eindigt met dertien punten bovenaan in groep D, Atalanta volgt met elf en Ajax blijft op zeven punten staan. Midtjylland is met twee punten uitgeschakeld in Europa.

Het is het tweede jaar op rij dat Ajax de groepsfase van de Champions League niet overleeft. Maandag hoort de Amsterdamse club welke club volgend jaar de tegenstander is in de zestiende finales van de Europa League en dan gaat ook PSV de koker in. Mogelijk loten ook Feyenoord en AZ mee, maar die moeten zich donderdag nog zien te plaatsen.

Ryan Gravenberch werd elf minuten voor tijd uit het veld gestuurd. (Foto: Pro Shots)

Brobbey maakt basisdebuut

Opvallende naam in de basis woensdagavond bij Ajax was de achttienjarige spits Brian Brobbey, die voor het eerst mocht starten van Ten Hag en zijn Europese debuut maakte. Hij verving de geblesseerde Lassina Traoré, terwijl ook Daley Blind ontbrak. Lisandro Martínez stond centraal achterin.

Bij Atalanta stonden de Nederlanders Hans Hateboer en Marten de Roon aan de aftrap en laatstgenoemde kreeg de grootste kans van de eerste helft. Via Alejandro Gómez kwam de bal in de twintigste minuut bij Duván Zapata en die legde terug op De Roon. De Oranje-international had een vrije schietkans vanaf een meter of achttien, maar kreeg de bal niet eens op doel. Het schot ging naast en over.

Meer grote kansen kreeg Atalanta niet voor rust, maar Ajax dwong aanvallend nog minder af. De defensie van de Serie A-club bleef eenvoudig overeind, tot Antony aan het einde van de eerste helft eindelijk langs zijn tegenstander glipte en met zijn voorzet het hoofd van Brobbey vond. De jonge spits kopte recht in de handen van keeper Pierluigi Gollini.

Brian Brobbey kreeg in de eerste helft de grootste kans voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ajax roept tevergeefs om strafschop

Na de povere eerste helft van Ajax wisselde Ten Hag, al had dat ook medische redenen. Brobbey was voor rust namelijk hard in botsing gekomen met Nicolás Tagliafico en hij maakte plaats voor Quincy Promes. Met Tadic in de punt en Promes en Antony op de flanken werd Ajax bij vlagen iets dreigender, maar kansen bleven uit. Ondertussen kreeg Atalanta wel mogelijkheden.

Halverwege de tweede helft besefte Ten Hag dat hij meer risico's moest nemen en hij bracht aanvallende middenvelder Jurgen Ekkelenkamp en pinchhitter Klaas-Jan Huntelaar. Al snel waren die twee betrokken bij een hachelijk moment voor het Atalanta-doel na een verkeerde terugspeelbal.

Terwijl Gollini uit positie was, passte Ekkelenkamp naar Huntelaar, maar die werd in de rug geduwd. Carlos Del Cerro Grande gaf echter geen strafschop. Zo werd het eindelijk een open wedstrijd, met een kwartier voor tijd een enorme kans voor Davy Klaassen. Oog in oog met Gollini schoot hij op recht op de keeper.

Ajax baalde, maar mocht hopen. Dat veranderde toen Gravenberch tien minuten voor tijd een arm naar achter zwaaide, een Atalanta-speler raakte en zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg. Zes minuten later kwam de volgende klap. Zapata ontsnapte bij een counter, omspeelde keeper André Onana en schoof de bal in het lege doel (0-1). Daardoor was de wedstrijd beslist en wist Ajax dat het voor het tweede jaar op rij ontbreekt in de knock-outfase van de Champions League.

