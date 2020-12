Paris Saint-Germain heeft zich woensdag verzekerd van winst in groep H van de Champions League. De Franse kampioen was oppermachtig (5-1) in het restant van het duel met Instanbul Basaksehir, dat dinsdagavond werd gestaakt wegens een racisme-incident.

Neymar was met een hattrick, zijn derde ooit in de Champions League, de gevierde man. De andere twee goals kwamen op naam van zijn aanvalspartner Kylian Mbappé. Mehmet Topal redde de eer voor de Turken. Mitchel Bakker speelde de hele wedstrijd mee bij PSG.

Het duel in het Parc des Princes werd dinsdag na een klein kwartier gestaakt nadat spelers van Basaksehir het veld hadden verlaten. Ze waren woedend op de Roemeense vierde official Sebastian Coltescu, die assistent-trainer Pierro Webó zou hebben aangeduid als "ala negru" ('die zwarte man' in het Roemeens).

De UEFA besloot de wedstrijd, waarin nog niet was gescoord, woensdagavond uit te laten spelen. Bovendien werd de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan vervangen door de Nederlander Danny Makkelie, die niet in de problemen kwam en in totaal drie gele kaarten uitdeelde. De UEFA heeft intussen ook een onderzoek ingesteld naar het incident.

PSG eindigt in groep H net als RB Leipzig op twaalf punten, maar heeft een beter onderling resultaat dan de Duitsers. Manchester United komt na de winter uit in de Europa League. Istanbul Basaksehir had al geen kans meer op een vervolg in Europa.

Alle spelers en ook Danny Makkelie maken voor de wedstrijd een statement door te knielen. (Foto: ANP)

Paal en VAR voorkomen goal Mitchel Bakker

De spelers en arbitrage maakten voor de wedstrijd een duidelijk statement tegen racisme door neer te knielen voor de aftrap. De warming-up was daarvoor al afgewerkt in shirts met daarop de tekst 'No to racism'

De wedstrijd zelf werd door het enorme overwicht van PSG een eenzijdig schouwspel. Neymar scoorde in de 21e en 38e minuut, waarna Mbappé vlak voor rust een penalty benutte. Even daarvoor dacht Bakker PSG al op 3-0 te zetten, maar zijn goal werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Ook vroeg in de tweede helft zat het Bakker niet mee toen hij de paal raakte. Even daarna maakte Neymar zijn hattrick compleet na een assist van Ángel di Maria, die na een uur spelen - na de eretreffer van Topal - Mbappé in staat stelde de eindstand op 5-1 te bepalen.