Spelersvakbond FIFPRO is blij met de manier waarop de spelers van Istanbul Basaksehir én Paris Saint-Germain dinsdag reageerden op het racisme-incident. De wedstrijd in Parijs werd al in de beginfase gestaakt.

Er ontstond commotie toen de Roemeense vierde official assistent-coach Pierre Webó van Basaksehir zou hebben aangeduid met "ala negru" ('die zwarte man' in het Roemeens). De spelers van de Turkse club weigerden daarna verder te spelen en PSG schaarde zich achter Basaksehir.

"We steunen de spelers en vinden het goed dat ze duidelijk maken dat dit de grens is. We zijn al heel lang bezig om racisme uit het voetbal te krijgen", zegt een woordvoerder van FIFPRO woensdag tegen NU.nl.

"We staan achter de spelers als ze de moed hebben om zoiets te doen en het is fantastisch dat de spelers van PSG het zonder morren accepteerden en dat ze elkaar steunen. Je wil niet hebben dat ze over dit soort kwesties discussiëren."

De UEFA gaat nog bekijken wat er exact is voorgevallen in Parijs. De Europese voetbalbond heeft inmiddels een onderzoek geopend naar het incident.

Assistent-coach Pierre Webó (uiterst links) gaat de confrontatie aan met de vierde official. (Foto: Pro Shots)

'Er is geen eenduidige oplossing'

De gebeurtenissen bij de Champions League-wedstrijd in Parijs zijn voor FIFPRO ook een teken dat er nog een lange weg is te gaan in de complexe strijd tegen racisme.

"Er zijn al ontzettend veel statements geweest, maar we hebben ook in de gaten dat we meer moeten doen. We zijn al tijden met spelers in gesprek. Er is geen eenduidige oplossing voor het probleem", aldus de woordvoerder.

"Iedereen moet er in ieder geval van doordrongen zijn. We hebben de hulp nodig van iedereen: spelers, clubs, mensen die leiding geven aan grote organisaties en de mensen op de tribunes. We leven gelukkig in een tijdperk waarin veel mensen beseffen wat wel en niet kan."

PSG-Istanbul Basaksehir wordt woensdag vanaf 18.55 uur uitgespeeld. De wedstrijd staat niet meer onder Roemeense leiding, maar wordt gefloten door Danny Makkelie.

