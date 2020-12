De UEFA heeft de rode kaart kwijtgescholden die assistent-coach Pierre Webó van Istanbul Basaksehir dinsdag kreeg tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. De Kameroener mag woensdag, wanneer het duel wordt uitgespeeld, toch op de bank zitten.

Webó was dinsdag het middelpunt van een racismerel. Hij kreeg wegens misdragingen rood van de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan, waarbij vierde official Sebastian Coltescu hem zou hebben aangeduid als "ala negru" ('die zwarte man' in het Roemeens).

Het leidde tot een hoop commotie, waarbij vooral Webó en reservespits Demba Ba zich kwaad maakten. De spelers van Basaksehir eisten dat Coltescu vervangen zou worden. Toen dat niet mogelijk bleek, stapten ze van het veld en werd de wedstrijd gestaakt. De beslissing om niet verder te spelen werd ook gesteund door de spelers van PSG.

De UEFA besliste later op de avond dat de wedstrijd, waarin nog niet was gescoord, woensdag vanaf 18.55 uur wordt uitgespeeld. De Europese voetbalbond stelde daarnaast een onderzoek in naar het incident.

Het restant van de wedstrijd staat niet meer onder leiding van de Roemeen Hategan, maar van Danny Makkelie. Ook de assistent-scheidsrechters en officials worden in Parijs vervangen.

Bij de wedstrijd staat voor PSG nog groepswinst op het spel. Basaksehir is Europees al uitgeschakeld.

