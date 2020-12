De spelers van Istanbul Basaksehir krijgen veel steun vanuit de voetbalwereld voor hun actie om niet verder te spelen na het racisme-incident tijdens de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Paris Saint-Germain.

Assistent-coach Pierre Webó van Basaksehir kreeg in de beginfase rood van de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan. Er ontstond tumult langs de zijlijn, omdat vierde official Sebastian Coltescu hem zou hebben aangeduid als "Ala negru" ('die zwarte man', red.).

Webó was net als reservespits Demba Ba woedend op Coltescu. Basaksehir eiste dat de Roemeen vervangen zou worden, maar dat kon alleen als hij van rol zou wisselen met de VAR. De spelers van de Turkse club gingen daar niet meer akkoord en keerden niet meer terug op het veld.

Basaksehir deelde direct na het incident een afbeelding met de tekst 'No to racism' op Twitter, dat werd gedeeld door een aantal clubs en spelers. Verder lieten onder anderen sterspelers Neymar en Kylian Mbappé van PSG blijken mee te leven.

"Black Lives Matter", schrijft Neymar in grote letters op sociale media. Mbappé laat weten: "Zeg nee tegen racisme. Pierre Webó, we staan achter je."

Analytici eensgezind over actie Basaksehir

De trainers en spelers gaven na de gestaakte wedstrijd geen reactie aan de media. Een aantal bekende analytici lieten weten de actie van Basaksehir om van het veld te stappen te begrijpen.

"We staan op een verontrustend omslagpunt", zei oud-topverdediger Rio Ferdinand bij BT Sport. "In één week zijn er racistische incidenten bij Millwall (waar een eerbetoon aan Black Lives Matter werd verstoord, red.) en PSG-Basaksehir. Er gaat geen week meer voorbij zonder een dergelijk incident. We zijn nu op het punt dat er echt iets aan gedaan moet worden."

Voormalig Oranje-international Nigel de Jong noemde de vermeende uitlatingen van vierde official Coltescu bij beIN Sports "een complete schande, een van de ergste zaken in het voetbal". "Als hij na onderzoek schuldig wordt bevonden, dan kan hij alleen maar levenslang worden geschorst."

Oud-spits John Aloisi speelde samen met Webó. "Een geweldige vent. Het doet pijn om hem zo boos te zien worden", zei de Australiër bij Optus Sport. "Basaksehir heeft een krachtig signaal gegeven. Hopelijk is dit een keerpunt."

PSG-Basaksehir werd na dertien minuten bij een 0-0-stand gestaakt. De wedstrijd wordt woensdag vanaf 18.55 uur uitgespeeld, waarbij Danny Makkelie de scheidsrechter is.

