Ronald Koeman heeft zich dinsdag verbaasd over het spel van FC Barcelona. De trainer vindt dat zijn ploeg tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Juventus (0-3-verlies) vooral in de beginfase angstig speelde.

Juventus won mede dankzij twee rake strafschoppen van Cristiano Ronaldo en verzekerde zich van groepswinst. Barcelona was al zeker van overwintering in de Champions League, maar moet zich tevredenstellen met de tweede plek.

"We begonnen slecht. Er was angst en geen passie of vertrouwen. We speelden om niet te verliezen in plaats van te proberen de wedstrijd te controleren", oordeelde Koeman na de wedstrijd in het lege Camp Nou.

"We hebben de wedstrijd in het eerste half uur verloren. Daarna ging het beter, al bleven er dingen voor verbetering vatbaar. Ik was verrast over hoe we begonnen. Er is nog een hoop werk te doen."

Koeman ziet de nederlaag tegen Juventus als een leermoment. "We hebben veel jonge spelers die hier een les uit moeten trekken. We hadden met meer overtuiging en agressiviteit moeten spelen en de ruimte kleiner moeten houden."

De oud-bondscoach van Oranje kent een stroeve start bij Barcelona, dat zeer wisselvallig presteert. Levante is komende zondag in competitieverband de volgende tegenstander van de Spaanse topclub.

